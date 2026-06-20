Chính thức thành lập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thành lập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Ông Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng (TPHCM) giữ chức Tổng Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM.

Sáng 20/6, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM.

Tại hội nghị, bà Thái Thị Bích Liên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thành lập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Ông Lê Quốc Phong (bìa phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, trao quyết định và hoa chúc mừng các lãnh đạo cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TPHCM, có cơ cấu, tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM. Theo đó, ông Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng (TPHCM) giữ chức Tổng Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Lê Văn Minh - Tổng Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngô Tùng

Các Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM gồm: ông Nguyễn Khắc Văn - Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; ông Tô Đinh Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Cùng với đó, Ban Thường Thành ủy cũng quyết định bổ nhiệm Hội đồng biên tập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM. Cụ thể, các Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM gồm ông Nguyễn Khắc Văn, ông Cao Anh Minh, ông Trần Xuân Toàn, ông Tô Đình Tuân.