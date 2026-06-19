Ông Đỗ Ngọc Hà giữ chức Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh

Ngày 19/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, tại hội nghị, ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Đồng thời, khẳng định không ngừng học hỏi, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người làm báo cách mạng; giữ vững bản lĩnh chính trị để cống hiến hết mình cho sự nghiệp báo chí của tỉnh; nguyện đem hết khả năng, tâm huyết và tư duy đổi mới, cùng tập thể Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng một cơ quan truyền thông ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn và giàu tính chiến đấu. Cùng với đó, tích cực thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số mạnh mẽ trong quy trình sản xuất nội dung, để mỗi tác phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh không chỉ nhanh nhất, chính xác nhất, mà còn chạm đến trái tim công chúng, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Quảng Ninh năng động, sáng tạo và phát triển.

Ông Đỗ Ngọc Hà mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.