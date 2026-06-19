Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Ông Đỗ Ngọc Hà giữ chức Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh

Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 19/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, tại hội nghị, ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.
Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Đồng thời, khẳng định không ngừng học hỏi, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người làm báo cách mạng; giữ vững bản lĩnh chính trị để cống hiến hết mình cho sự nghiệp báo chí của tỉnh; nguyện đem hết khả năng, tâm huyết và tư duy đổi mới, cùng tập thể Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng một cơ quan truyền thông ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn và giàu tính chiến đấu. Cùng với đó, tích cực thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số mạnh mẽ trong quy trình sản xuất nội dung, để mỗi tác phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh không chỉ nhanh nhất, chính xác nhất, mà còn chạm đến trái tim công chúng, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Quảng Ninh năng động, sáng tạo và phát triển.

Ông Đỗ Ngọc Hà mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo Quảng Ninh
#Công tác cán bộ tỉnh Quảng Ninh #Bổ nhiệm lãnh đạo báo chí địa phương #Phát triển truyền thông hiện đại #Chuyển đổi số trong báo chí

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe