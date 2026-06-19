Đà Nẵng: Đưa trạm dịch vụ công số về xã, phường, dân không còn phải xếp hàng nộp hồ sơ

TPO - Ngày 19/6, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (trạm dịch vụ công số).

Trạm dịch vụ công số được đặt tại 11 địa điểm trên địa bàn thành phố, gồm: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, phường Hải Châu, Hoà Cường, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, An Khê, An Hải, Tam Kỳ, Hương Trà và xã Núi Thành, Thăng An.

Trạm dịch vụ công số được đặt tại 11 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Khi đưa vào vận hành, trạm giúp người dân có thể thao tác trực tiếp tại kiosk một cách nhanh chóng mà không cần phải xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ như trước đây. Chỉ trong vài phút, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin từ giấy tờ bản gốc và chuyển cán bộ xử lý để cấp bản sao điện tử hợp pháp. Quy trình này đảm bảo tính chính xác, minh bạch, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Bên cạnh đó, hệ thống giúp giảm tải đáng kể áp lực cho cán bộ hành chính công nhờ các khâu hướng dẫn, tra cứu, đối chiếu hồ sơ đã được số hóa và thực hiện tự động. Từ đó, cán bộ có thể tập trung chuyên sâu vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, việc tối ưu hóa quy trình trên nền tảng số còn giúp giảm thiểu tối đa việc sử dụng giấy, mực in và tiết kiệm chi phí lưu trữ, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững.

Người dân có thể thao tác trực tiếp tại kiosk một cách nhanh chóng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhìn nhận đây là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhận dạng thông minh để tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

“Việc triển khai thí điểm hệ thống kiosk thông minh là bước chuyển cụ thể từ cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh, góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính”, ông chia sẻ. Lãnh đạo thành phố cho biết thêm, sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ đánh giá mô hình và xem xét nhân rộng.