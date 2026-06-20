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Trao giải 'Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026'

Lộc Liên

TPO - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng - Năm 2026" trong tối 19/6, tại Hải Phòng. Giải Nhất thuộc về thí sinh Doãn Thanh Tú đến từ Sơn La.

Ông Nguyễn Đức Lợi - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết cuộc thi được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

"Đây chính là điểm hẹn tinh thần để những người làm báo từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ, thông qua âm nhạc chia sẻ tâm huyết, thắp lên ngọn lửa đam mê đối với nghề, thắt chặt hơn nữa tình đồng nghiệp, tạo nên sức mạnh đoàn kết của ngôi nhà chung Hội Nhà báo Việt Nam", ông Nguyễn Đức Lợi nói.

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Ông Nguyễn Đức Lợi - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu tại đêm chung kết. Ảnh: Báo Công luận

Từ 44 tiết mục ở các vòng sơ loại, 18 tiết mục xuất sắc nhất đã lọt vào đêm chung kết, được chăm chút đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng nghệ thuật.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự góp mặt giao lưu của các nhà báo đến từ Lào, Thái Lan và Campuchia, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa báo chí Việt Nam với các nước bạn.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đánh giá các thí sinh dù làm báo nhưng có sự đầu tư nghiêm túc, sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt và truyền tải được sâu sắc cảm xúc của người làm báo qua âm nhạc.

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Các tiết mục tại đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng - Năm 2026" được chăm chút kỹ lưỡng.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho nhà báo Doãn Thanh Tú (Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La) với ca khúc Nghề báo tôi yêu.

Giải Nhì được trao cho thí sinh Võ Thị Huyền Trang (Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội) và tiết mục song ca của Trần Ngọc Thu Thảo - Nguyễn Tuấn Anh (Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng).

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Các tác giả vào vòng chung kết được đánh giá có kỹ thuật thanh nhạc tốt. Ảnh: STV

Giải Ba thuộc về 3 thí sinh: Phùng Thị Lan Hương (Hà Nội), Tạ Hải Năm (Bắc Ninh) và Giàng Thị Thanh (Tuyên Quang).

Ban tổ chức trao 5 giải Khuyến khích, cùng các giải phụ như Tiết mục ấn tượng, Giọng hát triển vọng. Đặc biệt, giải Giao lưu - Cống hiến - Lan tỏa được trao cho Hội Nhà báo Lào, Thái Lan và Campuchia...

Hội đồng giám khảo quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Giáng Son - Phó Giám đốc Trung tâm Âm nhạc trẻ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, NSND Hà Thủy - nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ông Phan Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Hội Nhà báo Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam.

Lộc Liên
#nhà báo #Tiếng hát Người làm báo #Sơn La #cuộc thi âm nhạc #báo chí Việt Nam #giải thưởng #đoàn kết

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