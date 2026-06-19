Hơn 2.000 người diện áo dài sen diễu hành

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026, sáng 19/6, lễ khai mạc biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật và diễu hành áo dài sen đã diễn ra mang lại những trải nghiệm cho du khách.
Bên cạnh hàng trăm nghìn chậu sen đang cùng nhau khoe sắc khắp các tuyến phố, trong không gian lễ hội, với 34 quả khinh khí cầu được thiết kế vô cùng tinh xảo, khéo léo, rực rỡ sắc màu cùng với 4 dù lượn có động cơ.
Hơn 2.000 phụ nữ diễu hành với áo dài sen.
Áo dài là biểu tượng của vẻ đẹp Việt Nam, hoa sen là biểu tượng của Đồng Tháp, của sự thanh khiết, kiên cường và vươn lên.
Theo Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, thông qua các hoạt động này, mong muốn mỗi người dân Cao Lãnh hãy là “đại sứ văn hóa, du lịch”, từng con đường, từng mái nhà trên địa bàn Cao Lãnh trở thành điểm đến thân thiện, từng nụ cười, từng ánh mắt là lời chào mến khách gửi đến bạn bè bốn phương.
Sự hòa quyện giữa bầu trời khinh khí cầu đầy màu sắc, kết hợp màn biểu diễn hoành tráng và những bước chân duyên dáng của hơn 2.000 phụ nữ trong tà áo dài sen sẽ tạo nên bức tranh lễ hội sinh động, mang đậm bản sắc văn hóa, để lại những dấu ấn đẹp trong lòng du khách gần xa.
Lễ hội là dịp để nhân dân cùng chung tay quảng bá hình ảnh quê hương, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo thêm nhiều sản phẩm, hoạt động phục vụ nhân dân và du khách.