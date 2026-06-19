Hơn 2.000 người diện áo dài sen diễu hành

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026, sáng 19/6, lễ khai mạc biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật và diễu hành áo dài sen đã diễn ra mang lại những trải nghiệm cho du khách.