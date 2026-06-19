Tạm đóng Quốc lộ 1A đoạn qua nhà thờ Tắc Sậy

TPO - Từ 4h đến 17h ngày 2/7, tất cả phương tiện tạm dừng lưu thông qua khu vực Nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau) để phục vụ Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp. Công an tỉnh Cà Mau bố trí lực lượng hướng dẫn các phương tiện theo lộ trình thay thế.

Công an tỉnh Cà Mau vừa thông báo tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tuyến Quốc lộ 1A qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy (ấp 2A, xã Phong Thạnh), để bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ tuyên phong Chân phước đối với Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Theo đó, từ 13h ngày 1/7 đến 4h ngày 2/7, lực lượng chức năng sẽ hạn chế lưu thông đối với tất cả phương tiện qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy.

Từ 4h đến 17h ngày 2/7, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn trên đoạn Quốc lộ 1A qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy, ngoại trừ xe ưu tiên và các phương tiện làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhà thờ Tắc Sậy (ấp 2A, xã Phong Thạnh, Cà Mau), nơi diễn ra Lễ tuyên phong Chân phước đối với Linh mục Trương Bửu Diệp vào ngày 2/7.

Trong thời gian trên, để tránh ùn tắc và bảo đảm lưu thông thông suốt, công an tỉnh Cà Mau sẽ bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện đi các lộ trình thay thế.

Cụ thể, với phương tiện hướng từ Bạc Liêu đi Cà Mau: Xe khách từ 29 chỗ trở lên, xe tải từ 5 tấn trở lên và xe container lưu thông từ Quốc lộ 1A qua cầu số 2 (ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ) - đến nút đèn tín hiệu giao thông rẽ phải - sau đó đi thẳng ra tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp để tiếp tục hành trình.

Với các phương tiện nhỏ hơn, như xe khách dưới 29 chỗ, xe tải dưới 5 tấn, mô tô, xe gắn máy có thể lựa chọn đi từ Quốc lộ 1A qua cầu Trần Văn Sớm (phường Giá Rai) - rẽ phải hướng cầu Phó Sinh - ra Quản Lộ Phụng Hiệp; hoặc đi theo tuyến tránh Quốc lộ 1A qua cầu Hộ Phòng - rẽ phải hướng cầu Chủ Chí - ra Quản Lộ Phụng Hiệp.

Ở chiều ngược lại (từ Cà Mau đi Bạc Liêu): Xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe tải từ 5 tấn trở lên và xe container di chuyển từ Đường 3/2 (phường Tân Thành) - ra tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp.

Đối với xe khách dưới 16 chỗ, xe tải dưới 5 tấn và các phương tiện hai bánh lưu thông từ Quốc lộ 1A đến khu vực Khúc Tréo - rẽ trái theo hướng Công ty Bạch Linh, hoặc từ khu vực công ty thủy sản Thiên Phú - rẽ trái để ra Quản Lộ Phụng Hiệp.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người dân và các tài xế chủ động cập nhật thông tin, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời giảm tốc độ và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông qua các khu vực lân cận.