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Tạm đóng Quốc lộ 1A đoạn qua nhà thờ Tắc Sậy

Tân Lộc

TPO - Từ 4h đến 17h ngày 2/7, tất cả phương tiện tạm dừng lưu thông qua khu vực Nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau) để phục vụ Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp. Công an tỉnh Cà Mau bố trí lực lượng hướng dẫn các phương tiện theo lộ trình thay thế.

Công an tỉnh Cà Mau vừa thông báo tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tuyến Quốc lộ 1A qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy (ấp 2A, xã Phong Thạnh), để bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ tuyên phong Chân phước đối với Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Theo đó, từ 13h ngày 1/7 đến 4h ngày 2/7, lực lượng chức năng sẽ hạn chế lưu thông đối với tất cả phương tiện qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy.

Từ 4h đến 17h ngày 2/7, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn trên đoạn Quốc lộ 1A qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy, ngoại trừ xe ưu tiên và các phương tiện làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

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Nhà thờ Tắc Sậy (ấp 2A, xã Phong Thạnh, Cà Mau), nơi diễn ra Lễ tuyên phong Chân phước đối với Linh mục Trương Bửu Diệp vào ngày 2/7.

Trong thời gian trên, để tránh ùn tắc và bảo đảm lưu thông thông suốt, công an tỉnh Cà Mau sẽ bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện đi các lộ trình thay thế.

Cụ thể, với phương tiện hướng từ Bạc Liêu đi Cà Mau: Xe khách từ 29 chỗ trở lên, xe tải từ 5 tấn trở lên và xe container lưu thông từ Quốc lộ 1A qua cầu số 2 (ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ) - đến nút đèn tín hiệu giao thông rẽ phải - sau đó đi thẳng ra tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp để tiếp tục hành trình.

Với các phương tiện nhỏ hơn, như xe khách dưới 29 chỗ, xe tải dưới 5 tấn, mô tô, xe gắn máy có thể lựa chọn đi từ Quốc lộ 1A qua cầu Trần Văn Sớm (phường Giá Rai) - rẽ phải hướng cầu Phó Sinh - ra Quản Lộ Phụng Hiệp; hoặc đi theo tuyến tránh Quốc lộ 1A qua cầu Hộ Phòng - rẽ phải hướng cầu Chủ Chí - ra Quản Lộ Phụng Hiệp.

Ở chiều ngược lại (từ Cà Mau đi Bạc Liêu): Xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe tải từ 5 tấn trở lên và xe container di chuyển từ Đường 3/2 (phường Tân Thành) - ra tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp.

Đối với xe khách dưới 16 chỗ, xe tải dưới 5 tấn và các phương tiện hai bánh lưu thông từ Quốc lộ 1A đến khu vực Khúc Tréo - rẽ trái theo hướng Công ty Bạch Linh, hoặc từ khu vực công ty thủy sản Thiên Phú - rẽ trái để ra Quản Lộ Phụng Hiệp.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người dân và các tài xế chủ động cập nhật thông tin, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời giảm tốc độ và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông qua các khu vực lân cận.

Thánh lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp dự kiến diễn ra ngày 2/7, tại Nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau), do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle chủ trì.

Linh mục Trương Bửu Diệp sinh ngày 1/1/1897, tại họ đạo Cồn Phước (nay thuộc An Giang). Ông trải qua 27 năm tu học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng và Đại chủng viện Nam Vang trước khi được truyền chức linh mục. Năm 1930, ông về quản xứ Tắc Sậy, thuộc Giáo phận Cần Thơ.

Trong thời gian mục vụ, ông được biết đến với đời sống giản dị, tận tụy chăm sóc giáo dân, đặc biệt quan tâm người nghèo. Tháng 3/1946, ông bị sát hại khi đứng ra bảo vệ giáo dân trong bối cảnh chiến sự. Sau đó, nhiều người tôn kính ông như một chứng nhân đức tin.

Sau nhiều thập niên, nơi cải táng thi hài ông tại nhà thờ Tắc Sậy trở thành điểm hành hương quen thuộc của hàng nghìn tín hữu trong và ngoài nước.

Tiến trình lập hồ sơ tuyên Chân phước với linh mục Trương Bửu Diệp được khởi sự từ tháng 8/2011.

Tân Lộc
#quốc lộ 1A #Tắc Sậy #lễ tuyên phong #Cà Mau #giao thông

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