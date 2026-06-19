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Văn hóa

Tác phẩm Bác Hồ và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc lập kỷ lục

Hòa Hội

TPO - Tác phẩm chân dung nghệ thuật tái hiện bối cảnh lịch sử với chủ đề Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc - Trước bình minh (năm 1911) của họa sĩ Mai Văn Nhơn đã được công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam.

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Tác phẩm nghệ thuật được ghép từ hơn 15.000 hình ảnh hoa sen, diện tích 112 m², với chủ đề Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc - Trước bình minh (năm 1911), được công bố tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần III năm 2026, vào tối 18/6, xác lập Kỷ lục Việt Nam.
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Tác phẩm Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc - Trước bình minh (năm 1911) của họa sĩ Mai Văn Nhơn, có kích thước 8x14 m, tái hiện khoảnh khắc lịch sử trước ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, tôn vinh phẩm chất cao đẹp, ý chí kiên cường và tình cảm sâu nặng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với thân phụ là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chứng nhận xác lập "tác phẩm tranh nghệ thuật ghép hình bằng hoa sen có quy mô lớn nhất Việt Nam".
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Lễ hội Sen Đồng Tháp lần III năm 2026 khai mạc tối 18/6. Ông Nguyễn Hùng Tráng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh cho biết với chủ đề Về nghe Sen kể chuyện, lễ hội gửi gắm thông điệp mỗi sản phẩm từ sen, mỗi làng nghề, mỗi điểm đến và mỗi con người Đồng Tháp là mảnh ghép sống động tạo nên câu chuyện chung về vùng Đất Sen hồng. Lễ hội là không gian văn hóa - du lịch đa dạng, trưng bày và quảng bá sản phẩm địa phương.
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Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM và tỉnh Đồng Tháp tham dự lễ.
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Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết thời gian qua tỉnh tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực, đặc sản riêng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, gắn sản xuất với chế biến, thương mại, du lịch và các hoạt động văn hóa. Từ loại cây quen thuộc của ruộng đồng, sen đã từng bước trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc của Đồng Tháp, mở ra nguồn lực mới cho phát triển kinh tế xanh của tỉnh.
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Theo ông Phạm Thành Ngại, Lễ hội Sen không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, còn tạo thêm sinh kế, việc làm và cơ hội phát triển cho người dân. Lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao giá trị ngành hàng sen.
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Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III diễn ra đến hết 23/6, với nhiều hoạt động, hứa hẹn mang đến mùa lễ hội đầy ý nghĩa và trải nghiệm thú vị tại vùng đất Cao Lãnh.
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Điểm nhấn mới cũng được giới thiệu tại lễ hội như Đường Sen nghệ thuật, khinh khí cầu nghệ thuật, dù lượn, trekking khám phá Cù lao Tân Thuận Đông, diễu hành áo dài Sen cùng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
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Trình diễn dù lượn tại Lễ hội Sen Đồng Tháp.
Hòa Hội
#kỷ lục Việt Nam #tranh hoa sen #Bác Hồ #Nguyễn Sinh Sắc #Lễ hội Sen Đồng Tháp #tác phẩm nghệ thuật

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