Tác phẩm Bác Hồ và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc lập kỷ lục

TPO - Tác phẩm chân dung nghệ thuật tái hiện bối cảnh lịch sử với chủ đề Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc - Trước bình minh (năm 1911) của họa sĩ Mai Văn Nhơn đã được công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam.
Lễ hội Sen Đồng Tháp lần III năm 2026 khai mạc tối 18/6. Ông Nguyễn Hùng Tráng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh cho biết với chủ đề Về nghe Sen kể chuyện, lễ hội gửi gắm thông điệp mỗi sản phẩm từ sen, mỗi làng nghề, mỗi điểm đến và mỗi con người Đồng Tháp là mảnh ghép sống động tạo nên câu chuyện chung về vùng Đất Sen hồng. Lễ hội là không gian văn hóa - du lịch đa dạng, trưng bày và quảng bá sản phẩm địa phương.
Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM và tỉnh Đồng Tháp tham dự lễ.
Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III diễn ra đến hết 23/6, với nhiều hoạt động, hứa hẹn mang đến mùa lễ hội đầy ý nghĩa và trải nghiệm thú vị tại vùng đất Cao Lãnh.
Điểm nhấn mới cũng được giới thiệu tại lễ hội như Đường Sen nghệ thuật, khinh khí cầu nghệ thuật, dù lượn, trekking khám phá Cù lao Tân Thuận Đông, diễu hành áo dài Sen cùng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.