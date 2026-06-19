Tác phẩm Bác Hồ và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc lập kỷ lục

TPO - Tác phẩm chân dung nghệ thuật tái hiện bối cảnh lịch sử với chủ đề Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc - Trước bình minh (năm 1911) của họa sĩ Mai Văn Nhơn đã được công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam.