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Xử phạt và đình chỉ 2 tháng nhà xuất bản Hội Nhà văn

Trạch Dương - Ngọc Ánh

TPO - Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng, sau khi xuất bản cuốn ''Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng'' của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung bị xác định là sai sự thật nghiêm trọng.

Ngày 15/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan đến việc xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.

Theo quyết định xử phạt, cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật và sự kiện lịch sử, sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Với vi phạm trên, Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi, đồng thời nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách.

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Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đã thu hút sự chú ý của dư luận thời gian qua. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi xuất hiện nhiều ý kiến phản ánh về nội dung cuốn sách trên báo chí và mạng xã hội, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã tiến hành rà soát, kiểm tra theo quy định của pháp luật về xuất bản.

Trước khi ban hành quyết định xử phạt, ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành cuốn sách, đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh.

Ngày 3/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn gửi báo cáo giải trình và kết quả rà soát tới cơ quan quản lý.

Trong báo cáo, nhà xuất bản thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn. Đơn vị này cũng nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Ngày 4/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp tục yêu cầu dừng phát hành, thu hồi toàn bộ số sách trên thị trường; đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa xuất bản phẩm này vào phục vụ bạn đọc.

Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, việc xử lý vụ việc nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động xuất bản, nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, nhà xuất bản và đội ngũ làm công tác xuất bản theo quy định của pháp luật.

Trạch Dương - Ngọc Ánh
#Xử phạt nhà xuất bản #Vấn đề nội dung sách sai sự thật #Ảnh hưởng đến hoạt động xuất bản #Kiểm tra và thu hồi sách #Trách nhiệm pháp lý trong xuất bản

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