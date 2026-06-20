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Pháp luật

Đối tượng thu tiền bảo kê tiếp viên quán karaoke ra đầu thú

Nhật Huy

TPO - Sau khi bị Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", Trần Lê Linh đã đến Công an phường Phước Tân (TP Đồng Nai) đầu thú. Linh được xác định tham gia đường dây thu tiền bảo kê của các tiếp viên quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn xã Óc Eo.

Ngày 20/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đối tượng Trần Lê Linh (SN 1997, ngụ xã Óc Eo, An Giang) đã ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn quyết định truy nã về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

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Trần Lê Linh được di lý từ Đồng Nai về An Giang.

Theo điều tra, từ tháng 2/2025, Linh cùng Hà Lê Mai Huỳnh và 3 đối tượng khác đến các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn xã Óc Eo để ép các tiếp viên đóng tiền bảo kê 10.000 đồng mỗi bàn khách. Nhóm này đe dọa đánh đập, gây khó khăn nếu không nộp tiền nên các tiếp viên buộc phải chấp nhận.

Hàng tuần, Huỳnh chỉ đạo Linh cùng các đối tượng trong nhóm đến gặp quản lý, chủ quán và tiếp viên để thu tiền bảo kê. Số tiền chiếm đoạt được dùng để chi trả tiền thuê trọ, ăn uống và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 10/2025, nhóm đối tượng thông báo tăng mức thu lên 300.000 đồng mỗi tuần đối với các tiếp viên. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền nhóm này cưỡng đoạt của 11 tiếp viên hơn 66 triệu đồng.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; bắt tạm giam 3 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can.

Riêng Trần Lê Linh bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 16/6, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã. Sau khi biết mình bị truy nã và được lực lượng công an vận động, trưa 19/6, Linh đã đến Công an phường Phước Tân, TP. Đồng Nai đầu thú. Hiện đối tượng đã được di lý về An Giang để tiếp tục điều tra.

Nhật Huy
#cưỡng đoạt tài sản #An Giang #đầu thú #bảo kê #quán karaoke #truy nã

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