Đắk Lắk sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy gửi lời chúc tốt đẹp tới đội ngũ những người làm báo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phản ánh kịp thời những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định, sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí và phóng viên tác nghiệp; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường phối hợp, đồng hành vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Tại cuộc gặp mặt, nhà báo Tuấn Nguyễn, Phó Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ đã có những chia sẻ, hiến kế về việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc Tây Nguyên từ góc nhìn của người làm báo trong kỷ nguyên số.

"Tuổi trẻ Đắk Lắk hôm nay không chỉ là người thụ hưởng mà cần trở thành chủ thể sáng tạo trong công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống", nhà báo Tuấn Nguyễn chia sẻ.

Cùng ngày, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ.

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (áo xanh) gửi lời chúc đến cán bộ, nhân viên báo Tiền Phong.

