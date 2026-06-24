Sau loạt bài của Tiền Phong: Ngành thuế kiểm tra cơ sở thẩm mỹ, nha khoa

TP - Sau phản ánh của báo Tiền Phong, cơ quan thuế triển khai chuyên đề kiểm tra toàn quốc đối với cơ sở nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ. Việc kiểm tra sẽ dựa trên các dấu hiệu bất thường như: Doanh thu kê khai thấp, ít hóa đơn so với quy mô đầu tư, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt lớn; chi phí vật tư y tế không tương xứng với doanh thu…

Những cơ sở nào sẽ bị đưa vào tầm ngắm?

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Trung, Trưởng ban Kiểm tra - Cục Thuế, cho biết, cơ quan thuế rà soát tổng thể dữ liệu người nộp thuế trên phạm vi cả nước thuộc lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ để xác định trường hợp có dấu hiệu rủi ro. Việc phân tích được thực hiện dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có của ngành thuế, kết hợp nhiều chỉ số phản ánh quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Một số cơ sở nha khoa không xuất hóa đơn cho khách hàng. Ảnh: Trọng Quân

Theo đó, những cơ sở có doanh thu kê khai thấp bất thường so với quy mô đầu tư sẽ nằm trong diện theo dõi. Các tiêu chí được xem xét bao gồm số lượng bác sĩ, nhân viên, mức đầu tư trang thiết bị, chi phí thuê mặt bằng, tiền điện nước và các chi phí vận hành khác.

Chuyên đề kiểm tra quản lý thuế hoạt động nha khoa, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12/2026. Thuế tỉnh, thành phố báo cáo về Ban Kiểm tra - Cục Thuế định kỳ vào ngày 25 hằng tháng và báo cáo tổng kết chuyên đề vào tháng 1/2027.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng chú ý đến các trường hợp phát hành ít hóa đơn so với quy mô hoạt động; tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt lớn; chi phí vật tư y tế không tương xứng với doanh thu; có dấu hiệu hợp thức hóa hóa đơn đầu vào hoặc triển khai các chiến dịch quảng cáo, khuyến mại với quy mô lớn nhưng kết quả kinh doanh kê khai lại không tương xứng.

“Chúng tôi sẽ sử dụng các ứng dụng phân tích dữ liệu hiện có để đánh giá mức độ rủi ro, từ đó xác định danh sách các cơ sở cần giám sát và kiểm tra trọng điểm”, ông Trung nói.

Tại công văn số 3364/CT-KTr, Cục Thuế yêu cầu thuế tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ. Đây là nhóm ngành được đánh giá có tốc độ tăng trưởng nhanh, doanh thu lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ thất thu thuế.

“Qua công tác quản lý cho thấy nhiều cơ sở có dấu hiệu không lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ, ghi nhận doanh thu không đầy đủ, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa chi phí hoặc thực hiện các chương trình khuyến mại thiếu minh bạch nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, việc thanh toán bằng tiền mặt vẫn khá phổ biến tại nhiều cơ sở nha khoa và thẩm mỹ. Điều này khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc xác định doanh thu thực tế, tạo ra khoảng trống để một số đơn vị né tránh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước”, Cục Thuế thông tin.

Ðối chiếu dòng tiền, kiểm tra đột xuất

Một trong những nội dung trọng tâm là việc lập và xuất hóa đơn sau khi hoàn thành dịch vụ. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra xem cơ sở có xuất hóa đơn đầy đủ cho khách hàng hay không, đồng thời rà soát việc sử dụng hóa đơn đầu vào để phát hiện dấu hiệu mua bán hóa đơn hoặc hợp thức hóa chi phí.

Đáng chú ý, ngành thuế sẽ tăng cường đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như ngân hàng, hệ thống thanh toán điện tử và cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định dòng tiền và doanh thu thực tế. Việc đối chiếu này được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện các khoản thu không được kê khai hoặc các giao dịch tiền mặt ngoài sổ sách.

Theo Cục Thuế, để nâng cao hiệu quả quản lý, cơ quan thuế sẽ tăng cường phối hợp với ngành y tế, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan. Việc trao đổi thông tin liên ngành giúp cơ quan quản lý có thêm dữ liệu về giấy phép hoạt động, quy mô kinh doanh, nguồn gốc vật tư, thiết bị y tế cũng như các hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp. Trong trường hợp phát hiện hành vi gian lận thuế hoặc trốn thuế có dấu hiệu hình sự, cơ quan thuế sẽ thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong thực hiện loạt bài “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ” phản ánh tình trạng nhiều cơ sở nha khoa tư vấn giá một đằng, thu tiền một nẻo; khuyến khích khách hàng thanh toán tiền mặt; không chủ động xuất hóa đơn. Nhiều gói làm răng sứ trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng nhưng không có chứng từ tài chính đầy đủ. Nguy hiểm hơn, nhiều cơ sở do cần đạt doanh số nên đã khiến bệnh nhân “tiền mất, tật mang” khi không cần thiết phải làm răng sứ hoặc các thủ thuật khác. Sau phản ánh của báo Tiền Phong, Thuế TP Hà Nội kiểm tra giảm lỗ, truy thu gần 30 tỷ đồng đối với cơ sở nha khoa.