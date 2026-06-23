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Người lính

Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ đối mặt với nguy cơ sa thải hàng loạt

Quỳnh Như

TPO - Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) đã bắt đầu triển khai các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Động thái này vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Dân chủ, những người cảnh báo việc tinh giản hàng trăm nhân viên có thể làm suy yếu năng lực tình báo và chống khủng bố của Mỹ.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, việc cắt giảm nhân sự tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) đã bắt đầu từ hôm thứ Hai (22/6).

Trước đó, nguồn tin này cho biết Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Bill Pulte đang xem xét cắt giảm hàng trăm vị trí tại ODNI.

Tuần trước, ông Pulte đã đến cơ quan sớm hơn một ngày sau khi yêu cầu danh sách toàn bộ nhân sự. Các đơn vị trực thuộc cũng được yêu cầu nộp bảng xếp hạng nhân viên trước ngày 22/6, động thái được cho là phục vụ kế hoạch tinh giản biên chế.

Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (NCTC) và Trung tâm Tình báo và An ninh Quốc gia được dự báo sẽ chịu tác động mạnh nhất từ đợt cắt giảm ngân sách và nhân sự lần này.

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Động thái của ông Pulte đã vấp phải phản ứng từ các nghị sĩ Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện. Trong thư gửi quyền Giám đốc ODNI, Thượng nghị sĩ Mark Warner và Hạ nghị sĩ Jim Himes bày tỏ lo ngại trước thông tin hàng trăm nhân viên có thể bị sa thải hoặc cho nghỉ phép ngay trong tuần này.

Hai nghị sĩ cảnh báo, việc tiếp tục thu hẹp quy mô ODNI sau các đợt cắt giảm năm 2025 có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của cơ quan được thành lập sau vụ khủng bố 11/9/2001 nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Họ cũng cho rằng ông Pulte, người mới được bổ nhiệm và chưa có nhiều kinh nghiệm trong cộng đồng tình báo, không nên thực hiện những thay đổi cơ cấu lớn khi đang giữ cương vị tạm quyền, và chưa tham vấn Quốc hội.

Khi được hỏi về các vụ sa thải, một quan chức Nhà Trắng đã dẫn lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên Truth Social. Trong bài đăng, ông Trump cho biết đã yêu cầu ông Pulte thực hiện ngay các biện pháp cắt giảm nhân sự cần thiết và điều chuyển nhân viên về các cơ quan chủ quản.

"Tôi đã bổ nhiệm ông William Pulte làm Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia, và đã yêu cầu ông ấy thực hiện việc cắt giảm nhân sự ngay lập tức, điều chuyển nhân viên trở lại các cơ quan chủ quản của họ", ông Trump viết.

Quỳnh Như
CNN
#Tình báo #sa thải #ODNI #khủng bố #chống khủng bố #Mỹ

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