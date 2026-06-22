Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng 'tiếp quản' eo biển Hormuz, dọa tấn công Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể "tiếp quản" eo biển Hormuz và áp phí quá cảnh nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các đợt tấn công quân sự mạnh hơn nhằm vào Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 20 phút qua điện thoại với Fox News, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ có thể "tiếp quản" eo biển Hormuz và áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

"Chúng ta có thể tiếp quản eo biển này nếu cần thiết. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ thu phí", ông Trump nói.

Phát biểu được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin Bộ chỉ huy Trung tâm tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, do Israel bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Li-băng và Washington không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump dọa sẽ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

"Nếu Iran phong tỏa tuyến đường thủy này, họ sẽ không còn là một quốc gia nữa", ông Trump tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Mỹ có thể trở thành "thiên thần bảo hộ" của eo biển và kiểm soát 20% lượng dầu mỏ đi qua đây.

Bên cạnh vấn đề eo biển Hormuz, ông Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran liên quan đến các lực lượng uỷ nhiệm của nước này tại Li-băng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Iran ngay lập tức chấm dứt việc hỗ trợ các lực lượng mà ông gọi là "lực lượng uỷ nhiệm được trả lương cao" gây bất ổn trong khu vực, đồng thời cảnh báo Washington sẽ tấn công Iran một lần nữa nếu họ không làm vậy.

"Nếu họ không làm vậy, chúng ta sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran một lần nữa, giống như chúng ta đã làm tuần trước, nhưng mạnh hơn nữa", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về việc Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran cần thay đổi lập trường nếu muốn đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Washington trong tương lai.

"Ông ấy nên cẩn thận với những gì mình nói. Ông ấy cần thay đổi thái độ, nếu không chúng tôi sẽ tiếp quản phần còn lại của đất nước", ông Trump nói với Fox News.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Eyal Zamir cho biết, thỏa thuận ngừng bắn tại Li-băng vẫn trong tình trạng mong manh.

Phát biểu khi thị sát miền Nam Li-băng hôm 21/6, ông Zamir yêu cầu các đơn vị quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời chuẩn bị cho khả năng phải nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự mới nếu cần thiết.