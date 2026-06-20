Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Iran bác tin đóng eo biển Hormuz, loại trừ khả năng thanh tra cơ sở hạt nhân

Quỳnh Như

TPO - Iran bác bỏ các thông tin cho rằng nước này đã đóng eo biển Hormuz hoặc mời Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh tra trở lại các cơ sở hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 19/6 đã bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng Tehran đã đóng eo biển Hormuz, khẳng định hoạt động hàng hải trên tuyến đường chiến lược này vẫn diễn ra bình thường.

Theo ông Baqaei, các báo cáo về việc eo biển Hormuz bị phong tỏa là hoàn toàn vô căn cứ. Ông nhấn mạnh rằng, phù hợp với Bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh ngày 18/6/2026, lực lượng vũ trang Iran đã triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại qua eo biển.

"Việc lưu thông hàng hải và vận chuyển hàng hóa trên eo biển Hormuz vẫn được duy trì bình thường", ông Baqaei khẳng định.

iran.jpg
Ảnh minh hoạ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã mời Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này.

Ông Baqaei cho biết, theo Khoản 8 của Bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran dự kiến sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, tiến trình này còn phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết được nêu tại Khoản 13 của văn kiện.

Người phát ngôn cũng nhắc lại Khoản 9 của Bản ghi nhớ quy định tình trạng chương trình hạt nhân Iran sẽ không thay đổi trong thời gian 60 ngày. Vì vậy, các cuộc thanh tra định kỳ của IAEA tại những cơ sở đang nằm trong diện giám sát, bao gồm Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, vẫn sẽ tiếp tục như hiện nay.

Tuy nhiên, ông Baqaei khẳng định việc cho phép IAEA tiếp cận trở lại các cơ sở hạt nhân mà hoạt động thanh tra đã bị đình chỉ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, sẽ phụ thuộc vào diễn biến cũng như kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới.

Quỳnh Như
Tasnim
#Iran #eo biển Hormuz #IAEA #hạt nhân #đàm phán #thoả thuận #ngừng bắn #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe