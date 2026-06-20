Tổng thống Ukraine thẳng thừng cảnh báo Belarus

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, rằng Kiev có thể tiến hành những biện pháp mạnh tay nếu Minsk không đáp ứng yêu cầu của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Lời cảnh báo này được đưa ra vài ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một chiếc xe buýt chở đội bóng đá trẻ em từ Belarus. Thời điểm đó, Tổng thống Lukashenko nói rằng, những người tìm cách lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột “sẽ phải trả giá đắt”. Ông cũng yêu cầu Kiev giải thích về vụ tấn công xe buýt và các “hành động khiêu khích” khác.

Kiev phủ nhận trách nhiệm, trong khi Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng chính ông Lukashenko mới là người phải “thành thật” và chứng minh ý định hòa bình của Minsk bằng cách dỡ bỏ các hệ thống phòng không và trạm tiếp sóng dọc biên giới với Ukraine.

“Tôi nghĩ một tuần là đủ để ông ấy hoàn thành việc này”, lãnh đạo Ukraine tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Kiev hôm 19/6. “Nếu ông ấy không làm, chúng tôi sẽ làm”.

“Cũng giống như ngành công nghiệp lọc dầu của ông ấy chẳng hạn”, ông Zelensky nói, cho rằng Minsk là một trong những nhà cung cấp sản phẩm dầu mỏ “chính” của Nga. “Liệu điều này có thể bị ngăn chặn? Tôi chắc chắn rằng điều đó nằm trong khả năng của ông ấy”.

Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, phần lớn đã đứng ngoài cuộc xung đột kể từ năm 2022, trong khi kêu gọi Mátxcơva và Kiev tham gia đối thoại.

Tháng 9/2025, Tổng thống Lukashenko tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky trực tiếp để thảo luận về các thỏa hiệp, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối lời đề nghị.

Tháng 11, Minsk đã thả 31 công dân Ukraine khỏi trại giam trong một “cử chỉ thiện chí” theo yêu cầu của Kiev và Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cũng đang tìm cách làm trung gian hòa giải cuộc xung đột.

Trong vài tuần qua, Tổng thống Zelensky đã tăng cường luận điệu về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Belarus, và đe dọa sẽ tấn công phủ đầu. Đầu năm nay, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cảnh báo, Kiev đã xác định được khoảng 500 mục tiêu quân sự và hậu cần tiềm năng trên khắp Belarus.

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