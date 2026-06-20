Châu Âu dò đường nối lại đối thoại với Nga sau thời gian nhường sân cho Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Sau hơn 1 năm gần như đứng ngoài các nỗ lực ngoại giao và để Tổng thống Mỹ Donald Trump đảm nhận vai trò trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu có những động thái thận trọng nhằm nối lại liên lạc với Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (trái) trò chuyện với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen tại hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, ngày 19/6. (Ảnh: AP)

Một quan chức EU cho biết, văn phòng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có những “tiếp xúc ngắn ở cấp ngoại giao” với Điện Kremlin trong những tuần gần đây, nhằm “mở các kênh liên lạc”.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên Financial Times ngày 19/6, Thủ tướng Áo Christian Stocker cho rằng EU nên tận dụng động lực từ các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine để thúc đẩy việc nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, sáng kiến của ông Costa cũng cho thấy những bất đồng trong nội bộ EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels. Một số nhà lãnh đạo cho rằng động thái này chưa được tham vấn đầy đủ và EU nên tập trung gia tăng sức ép với Nga thay vì mở lại đối thoại.

Ngày 20/6, Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu, nhưng sẽ không chấp nhận tối hậu thư.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng lẽ thường là phải duy trì các kênh liên lạc như vậy, bởi hiện có rất nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các nước châu Âu cần thay đổi cách tiếp cận với Nga.

“Người châu Âu đang có một nhận thức sai lầm rất nghiêm trọng: Họ cho rằng các cuộc đàm phán với Nga phải được tiến hành từ vị thế sức mạnh và Nga ở thế yếu. Đó là sai lầm lớn nhất… Cách tiếp cận như vậy sẽ không dẫn tới đâu cả”, ông Peskov nói với các phóng viên.

“Điều đó xuất phát từ sự thiếu năng lực, thông tin sai lệch hay sự ngây thơ của châu Âu? Chúng tôi không biết chắc, nhưng đó là thực tế”, Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định ông sẵn sàng đối thoại với các chính phủ châu Âu, nhưng họ phải là bên chủ động trước vì chính họ đã cắt đứt quan hệ với Mátxcơva. EU đã áp đặt 20 gói trừng phạt Nga kể từ khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ông Peskov cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán nếu phía bên kia thực sự cởi mở với đối thoại thực chất, “chứ không phải để lên lớp về đạo đức hay đặc biệt là đưa ra tối hậu thư”.

Trong khi đó, Ukraine cho biết nước này đang từng bước xoay chuyển cục diện chiến sự nhờ chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ngày càng mạnh vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cảng biển, nhà máy lọc dầu và những cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Mátxcơva bác bỏ điều này, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu để đạt được mục tiêu đề ra nếu không thể tìm được giải pháp ngoại giao.

Ngày 20/6, Thống đốc vùng Mátxcơva cho biết, một bé gái 8 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine nhằm vào thủ đô của Nga và khu vực lân cận. Cuộc tập kích sử dụng hàng trăm UAV và gây hoả hoạn tại một nhà máy lọc dầu lớn ở phía đông nam thủ đô, lần thứ 2 chỉ trong vòng 3 ngày.

“Đúng vậy, các cuộc tấn công bằng UAV vẫn tiếp diễn. Những biện pháp cần thiết đang được triển khai để giảm thiểu hậu quả”, ông Peskov cho biết.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có xem các hình ảnh về nhà máy lọc dầu bốc cháy hay không, ông Peskov đáp rằng các phóng viên nên xem những hình ảnh về các thành phố Ukraine bị quân đội Nga tấn công.

“Những đòn tấn công này sẽ tiếp tục”, Người phát ngôn Điện Kremlin nói.