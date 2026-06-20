Vì sao chẩn đoán đúng quyết định cơ hội sống của bệnh nhân ung thư?

TPO - Ung thư không chỉ là cuộc đua với thời gian mà còn là cuộc đua để tìm ra chính xác bản chất của khối u. Khi số ca ung thư tiết niệu tại Việt Nam liên tục gia tăng, các chuyên gia cho rằng cơ hội điều trị thành công không đơn thuần phụ thuộc vào thuốc hay phẫu thuật, mà bắt đầu từ một yếu tố quan trọng hơn: chẩn đoán đúng.

Đó là nội dung trọng tâm tại Hội thảo tập huấn chuẩn Châu Âu về Giải phẫu bệnh Tiết niệu 2026 do Bệnh viện Bình Dân phối hợp Chi hội Giải phẫu bệnh Tiết niệu (ESUP) thuộc Hội Tiết niệu Châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam (VUNA) tổ chức ngày 20/6 tại TPHCM.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh

Theo cơ sở dữ liệu GLOBOCAN 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và ung thư thận là ba loại ung thư tiết niệu phổ biến nhất trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, hơn 10.000 trường hợp mắc mới của ba loại ung thư này được ghi nhận mỗi năm. Thực tế lâm sàng cho thấy không ít bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện triệu chứng rõ rệt hoặc ung thư bước sang giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị hiệu quả.

Theo các chuyên gia, trong điều trị ung thư hiện đại, giải phẫu bệnh được xem là “tiêu chuẩn vàng” để xác định chẩn đoán. Sau khi lấy mẫu mô từ khối u bằng sinh thiết hoặc phẫu thuật, các bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ phân tích dưới kính hiển vi và bằng nhiều kỹ thuật chuyên sâu để xác định loại ung thư, mức độ ác tính, giai đoạn bệnh cũng như các yếu tố tiên lượng. Kết quả này là cơ sở quan trọng giúp bác sĩ quyết định người bệnh cần phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hay các liệu pháp điều trị đích.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết trong kỷ nguyên y học chính xác, điều trị chính xác luôn bắt đầu từ chẩn đoán chính xác. Theo ông Hưng, đối với các bệnh lý ung thư tiết niệu, giải phẫu bệnh không chỉ giúp xác định bệnh mà còn là nền tảng để đánh giá giai đoạn, tiên lượng và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp cho từng người bệnh. Đằng sau mỗi tiêu bản mô bệnh học không chỉ là một kết quả xét nghiệm mà còn là cơ hội bảo tồn cơ quan, bảo tồn chức năng và duy trì chất lượng sống cho bệnh nhân.

Những năm gần đây, lĩnh vực chẩn đoán ung thư tiết niệu đang có những bước tiến mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc ứng dụng cộng hưởng từ (MRI) trong sinh thiết tuyến tiền liệt. Thay vì lấy mẫu mô một cách ngẫu nhiên như trước đây, bác sĩ có thể xác định chính xác vị trí nghi ngờ trên hình ảnh MRI để thực hiện sinh thiết mục tiêu.

GS.TS.BS Bernard Malavaud chia sẻ thông tin tại hội thảo

Thông tin được GS.TS.BS Bernard Malavaud, Trưởng khoa Tiết niệu, Viện Ung thư Đại học Toulouse – Oncopole (Pháp) trình bày tại hội thảo chỉ ra, xu hướng chẩn đoán hiện đại đang chuyển từ sinh thiết ngẫu nhiên sang sinh thiết định vị dựa trên MRI. Ông cho rằng, cách tiếp cận này giúp phát hiện chính xác hơn các trường hợp ung thư có ý nghĩa lâm sàng, đồng thời hạn chế tình trạng chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức đối với những tổn thương ít nguy hiểm.

Vị chuyên gia Pháp nhấn mạnh rằng hình ảnh MRI chất lượng cao không chỉ giúp xác định vị trí tổn thương nghi ngờ mà còn hỗ trợ đánh giá nguy cơ của khối u trước khi sinh thiết. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ tiết niệu, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh đang trở thành yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng chẩn đoán ung thư.

Bên cạnh MRI, sinh học phân tử cũng đang mở ra nhiều cơ hội mới trong điều trị ung thư tiết niệu. Thông qua việc phân tích các biến đổi gene và đặc điểm sinh học của khối u, bác sĩ có thể lựa chọn những liệu pháp phù hợp nhất cho từng bệnh nhân thay vì áp dụng một phác đồ chung cho tất cả. Đây chính là nền tảng của điều trị cá thể hóa đang được triển khai ngày càng rộng rãi trên thế giới.

Không dừng lại ở đó, giải phẫu bệnh kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước thay đổi cách thức phân tích mẫu bệnh phẩm. Các tiêu bản mô học có thể được số hóa, chia sẻ giữa các chuyên gia ở nhiều quốc gia khác nhau để cùng hội chẩn. Trong khi đó, AI hỗ trợ nhận diện các dấu hiệu bất thường, góp phần nâng cao độ chính xác và giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương.