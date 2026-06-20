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Thế giới

Quan chức Iran: Chỉ thị của Lãnh tụ tối cao là kim chỉ nam trong các cuộc đàm phán

Quỳnh Như

TPO - Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống và Ngoại trưởng Iran đồng loạt nhấn mạnh mọi bước đi trong tiến trình đàm phán với Mỹ sẽ tuân thủ chỉ đạo của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei. Tehran khẳng định các cuộc đàm phán sắp tới nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia và sẽ không đồng nghĩa với việc chấp nhận lập trường của Washington.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố các quan chức nước này sẽ lấy chỉ thị của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei làm kim chỉ nam trong các cuộc đàm phán sắp tới, đồng thời cam kết không để Mỹ và các đồng minh làm suy giảm quyền lợi của Iran cũng như mặt trận kháng chiến.

Theo ông Ghalibaf, bản ghi nhớ hợp tác gần đây không phải là điểm kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu của một tiến trình đàm phán đầy khó khăn nhằm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của Iran trước một đối thủ mà ông mô tả là "thường xuyên vi phạm cam kết".

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Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng hoan nghênh thông điệp mới nhất của Lãnh tụ tối cao về tiến trình đàm phán và thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, gọi đây là lộ trình rõ ràng giúp xác định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh thông điệp của Lãnh tụ tối cao đóng vai trò nền tảng trong việc định hình khuôn khổ đàm phán, đồng thời là nguồn động viên quan trọng đối với các quan chức và nhóm đàm phán Iran đang nỗ lực bảo vệ lợi ích dân tộc.

Tổng thống Iran khẳng định tất cả các cơ quan hoạch định chính sách và điều hành của nước này đều cam kết tuân thủ đầy đủ các chỉ thị của Lãnh tụ tối cao trong quá trình đàm phán.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi đánh giá cao thông điệp từ lãnh tụ Khamenei, người đã nói trong một thông điệp trước đó cùng ngày rằng các quan chức Iran đã nỗ lực hết sức vì lòng thương cảm và thiện chí để đạt được một bản ghi nhớ với Mỹ, trong khi tổng thống Mỹ đã dùng đến nhiều hình thức gây áp lực và đòn bẩy để đạt được kết quả.

Trước đó, trong thông điệp được phát trên Đài Truyền hình Quốc gia Iran (IRIB) tối 18/6, Ayatollah Khamenei cho biết ông ban đầu có quan điểm khác về thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, ông đã chấp thuận sau khi Tổng thống Pezeshkian, với tư cách Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cam kết bảo vệ quyền lợi của Iran và mặt trận kháng chiến, đồng thời từ chối mọi yêu cầu quá mức từ phía Washington.

Lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh nước này sẽ chờ đợi việc thực thi các điều khoản đã được thống nhất trong thỏa thuận. Ông cũng khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào trong tương lai với Mỹ "không đồng nghĩa với việc chấp nhận lập trường của đối phương".

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran quy định chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ trong vòng 30 ngày, khôi phục hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz, triển khai kế hoạch tái thiết trị giá ít nhất 300 tỷ USD và từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Washington.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Các cuộc đàm phán trực tiếp dự kiến bắt đầu từ ngày 19/6 tại Thụy Sĩ, với Pakistan và Qatar đóng vai trò trung gian.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #đàm phán #Lãnh tụ tối cao #Mỹ #quyền lợi quốc gia #thỏa thuận #ngoại giao

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