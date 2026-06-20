Tim mạch Việt Nam bước vào kỉ nguyên công nghệ, AI và y học chính xác

TPO - Từ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán và can thiệp, thay van tim qua đường ống thông, điều trị bệnh tim cấu trúc đến y học cá thể hóa, chuyên ngành tim mạch đang chứng kiến những bước tiến mang tính cách mạng.

Hội nghị Khoa học Quốc tế thường niên Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Tiên phong Công nghệ - Đột phá lâm sàng - Khởi tạo kỉ nguyên Tim mạch mới”. Sự kiện quy tụ hàng trăm chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế, cập nhật những thành tựu tiên tiến nhất của tim mạch hiện đại, từ trí tuệ nhân tạo, can thiệp tim cấu trúc đến y học cá thể hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị ngày 20/6, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá chủ đề hội nghị năm nay “rất đúng, rất trúng và rất giàu cảm hứng” trong bối cảnh tim mạch thế giới đang chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ về kĩ thuật.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thực tiễn tại Việt Nam đang đòi hỏi ngành tim mạch phải chuyển mạnh từ điều trị từng biến cố sang quản lí toàn diện người bệnh; từ xử trí bệnh khi đã xuất hiện biến chứng sang dự báo và dự phòng nguy cơ; đồng thời xây dựng mạng lưới chăm sóc tim mạch liên thông, chuẩn hóa và công bằng hơn.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, Bệnh viện Bạch Mai xác định trách nhiệm không chỉ là điều trị những ca bệnh khó nhất mà còn phải dẫn dắt sự phát triển của các chuyên ngành mũi nhọn, trong đó tim mạch là một lĩnh vực chiến lược. Những thành tựu vượt bậc trong năm 2025 với hơn 14.000 ca can thiệp tim mạch và trên 1.400 ca phẫu thuật tim kĩ thuật cao như TAVI, MitraClip, triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng xung điện trường... đã phản ánh năng lực và khát vọng chinh phục các đỉnh cao khoa học của đội ngũ thầy thuốc Bạch Mai.

Đặc biệt, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng chia sẻ về bước đi chiến lược tiếp theo nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ y tế kĩ thuật cao đến gần người dân hơn: “Ngày 26/6 tới đây, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động. Được xây dựng theo nguyên tắc "một Bạch Mai thống nhất" đồng bộ về chuyên môn, nhân lực và chất lượng dịch vụ, chuyên ngành tim mạch tại cơ sở mới sẽ tiếp tục là lĩnh vực ưu tiên phát triển để chăm sóc tốt nhất cho nhân dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài – Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Hội nghị Khoa học Quốc tế thường niên Viện Tim mạch năm 2026 chính là bệ phóng mạnh mẽ để chuẩn hóa công tác đào tạo, chuyển giao kĩ thuật, đưa ngành tim mạch Việt Nam tiến những bước dài vững chắc, hội nhập toàn diện cùng nền y học thế giới, giữ gìn trọn vẹn từng nhịp đập sự sống cho nhân dân".

Đại diện cho thế hệ đi trước và tổ chức xã hội nghề nghiệp, GS.TS. Đặng Vạn Phước – Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ: "Với nội dung khoa học hết sức phong phú của hội nghị năm nay, từ sinh học phân tử cơ bản cho đến các kĩ thuật can thiệp lâm sàng hiện đại, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y khoa, chúng tôi tin rằng chủ đề "Tiên phong công nghệ, đột phá lâm sàng, không quên vị thế" và kiến tạo kỉ nguyên tim mạch mới là hoàn toàn đúng đắn, tiếp nối một cách xứng đáng truyền thống hào hùng mà các thế hệ đi trước đã để lại".

Các bác sĩ theo dõi ca mổ trình diễn của các chuyên gia tim mạch.

Sự kiện quy tụ 185 báo cáo viên và chủ tọa đoàn là các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, tổ chức 59 phiên khoa học chuyên sâu với 196 báo cáo cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tim mạch.

Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Đức, Thụy Sĩ, Australia, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc), trong đó có đoàn chuyên gia từ Trung tâm Tim mạch Quốc gia Singapore.

Trình diễn loạt kĩ thuật tim mạch hiện đại hàng đầu thế giới

Một trong những điểm nhấn nổi bật của hội nghị là chuỗi phiên truyền hình trực tiếp các ca can thiệp tim mạch phức tạp từ hệ thống phòng Cathlab của Viện Tim mạch Việt Nam.

Các chuyên gia đã trình diễn thành công kĩ thuật can thiệp động mạch vành vôi hóa nặng với sự hỗ trợ của siêu âm trong lòng mạch tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI-IVUS), kĩ thuật khoan phá mảng xơ vữa và đặt stent cho những trường hợp nguy cơ cao.

Các chuyên gia đã trình diễn thành công kĩ thuật can thiệp động mạch vành.

Đáng chú ý, lần đầu tiên tại Việt Nam, Viện Tim mạch Việt Nam ứng dụng thành công thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học IVAC trong can thiệp động mạch vành nguy cơ cao cho bệnh nhân suy tim và sốc tim nặng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn thực hiện thành công kĩ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) cho bệnh nhân tổn thương van tim nặng mà không cần phẫu thuật mở ngực, đồng thời cập nhật công nghệ triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng xung (PFA) - thế hệ công nghệ mới giúp nâng cao hiệu quả và độ an toàn trong điều trị rối loạn nhịp tim.

Ba định hướng lớn cho tim mạch Việt Nam

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị chuyên ngành tim mạch tập trung vào ba định hướng chiến lược trong thời gian tới.

Trước hết là chuyển mạnh từ điều trị sang phòng bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Theo đó, cần đẩy mạnh phát hiện sớm tăng huyết áp, kiểm soát rối loạn lipid máu, quản lí các bệnh chuyển hóa, dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ, tối ưu điều trị suy tim và xây dựng văn hóa sống khỏe trong cộng đồng.

Định hướng thứ hai là phát triển tim mạch chuyên sâu trên nền tảng chuẩn hóa, an toàn và chất lượng. Các kĩ thuật cao phải đi kèm quy trình chuẩn, chỉ định chuẩn, dữ liệu chuẩn và hệ thống đánh giá hiệu quả rõ ràng.

Định hướng thứ ba là thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và đổi mới sáng tạo. Ngành tim mạch cần có thêm nhiều nghiên cứu do chính các nhà khoa học Việt Nam chủ trì, dựa trên dữ liệu người bệnh Việt Nam và đủ chất lượng để đóng góp cho tri thức y học khu vực cũng như thế giới.

Xây dựng hệ sinh thái tim mạch toàn diện lấy người bệnh làm trung tâm

Đánh giá cao chương trình khoa học của hội nghị, GS.TS Trần Văn Thuấn cho rằng các phiên chuyên đề về tim mạch dự phòng, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác cùng những ca can thiệp truyền hình trực tiếp đã cho thấy tư duy phát triển mới của chuyên ngành tim mạch Việt Nam.

Theo ông, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc làm chủ kĩ thuật hiện đại mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc tim mạch toàn diện, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm.

“Trong kỉ nguyên mới, sức mạnh của tim mạch Việt Nam không nằm ở sự phát triển riêng lẻ của từng đơn vị mà ở khả năng tạo dựng một mạng lưới chuyên môn mạnh, hiện đại, nhân văn và phụng sự người dân”, GS.TS Trần Văn Thuấn khẳng định.

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