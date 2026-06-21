Ukraine tập kích dữ dội các mục tiêu của Nga ở hai đầu cầu Crimea

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã báo cáo về các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở tỉnh Krasnodar (Nga) và thành phố Kerch thuộc bán đảo Crimea.

“Đêm qua, các cuộc tấn công tầm xa của chúng ta đã nhắm mục tiêu vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và phòng không của Nga”, Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên mạng xã hội X.

“Các cơ sở ở cả hai phía của cầu Crimea đã bị tấn công, bao gồm hệ thống hậu cần hàng hải được sử dụng để vận chuyển dầu ở vùng Krasnodar và một kho dầu ở Kerch”.

Đoạn video được Tổng thống Ukraine đăng tải. (Nguồn: Facebook)

Ông Zelensky cho biết thêm, các cơ sở hậu cần quân sự của Nga đã bị nhắm trúng, cùng với bốn trạm radar thuộc hệ thống phòng không S-400 và hai hệ thống phòng không Pantsir.

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine - ông Robert "Magyar" Brovdi - cũng đăng tải đoạn video về các cuộc tấn công vào kho dầu tại một cảng dầu ở Kerch.

(Nguồn: Facebook)

Ngày 21/6, chính quyền Nga đã báo cáo về việc đóng cửa cầu Crimea, trong khi các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy một số vụ nổ ở Crimea và các vụ cháy do các cuộc tấn công gây ra ở Kerch.

Quân đội Nga chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của Ukraine.