Hội báo toàn quốc 2026: Lan tỏa tinh thần 'trung thành - sáng tạo - trách nhiệm'

TPO - Hội báo toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại Hải Phòng vừa khép lại nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề "Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành kim chỉ nam cho hành động của đội ngũ người làm báo Việt Nam trong chặng đường phía trước.

Chiều 21/6, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức lễ bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 tại TP Hải Phòng. Dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân; ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng lãnh đạo, phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Phát biểu lễ bế mạc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam cho biết, sau 3 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, sáng tạo và gắn kết, Hội báo toàn quốc năm 2026 đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2026.

Với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, Hội báo toàn quốc năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình và mục tiêu đề ra, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm đối với người làm báo và công chúng cả nước.

Hội báo toàn quốc năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là ngày hội lớn của giới báo chí Việt Nam với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trung ương, các cấp Hội nhà báo địa phương cùng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước. Điểm nhấn nổi bật là quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Từ khu trưng bày chuyên đề “101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh” đến các gian báo điện tử hội tụ của các cơ quan báo chí chủ lực, các gian của Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo địa phương…, tất cả đã tạo nên bức tranh toàn cảnh sinh động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Ban tổ chức trao giải gian trưng bày ấn tượng và sản phẩm báo chí đặc sắc cho các cơ quan báo chí tham gia Hội báo toàn quốc năm 2026.

Song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn báo chí toàn quốc năm 2026 được tổ chức với 11 phiên làm việc, gồm phiên toàn thể, phiên bế mạc và các phiên thảo luận chuyên sâu.

Nhiều nội dung quan trọng đã được trao đổi thẳng thắn, từ việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát triển kinh tế báo chí đến tìm giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách tại địa phương. Các chuyên đề đã mở ra nhiều góc nhìn mới, những bài học kinh nghiệm thiết thực cho đội ngũ người làm báo trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các chương trình bên lề như Cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng” năm 2026 cũng góp phần tăng cường sự gắn kết, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 57 giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc và 46 giải sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc cho các tác phẩm, ấn phẩm xuất sắc ở các hạng mục bìa báo, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí năm 2026.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội báo toàn quốc 2026 diễn ra tại TP Hải Phòng.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng trao bằng chứng nhận và giấy chứng nhận tới các tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành, đóng góp cho thành công của Hội báo toàn quốc năm nay.

Hội báo toàn quốc năm 2026 khép lại nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề "Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành kim chỉ nam cho hành động của đội ngũ người làm báo Việt Nam trong chặng đường phía trước.

"Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với cả những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, tôi tin tưởng những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân", nhà báo Nguyễn Đức Lợi nói.