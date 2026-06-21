Nữ sinh bị sát hại, phi tang thi thể xuống giếng trong rẫy cà phê

TPO - Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện thi thể một nữ sinh dưới giếng rẫy cà phê.

Ngày 21/6, lực lượng công an của tỉnh Đắk Lắk đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Pơng Drang, khiến một nữ sinh tử vong.

Trước đó, khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cháu M.K.H. (SN 2014, trú thôn 4) rời nhà bằng xe máy điện lúc 13h để đi học nhưng đến chiều không trở về.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khẩn trương tổ chức tìm kiếm, đồng thời trích xuất camera an ninh để truy vết. Kết quả xác định khoảng 13h30 - 14h cùng ngày, nạn nhân xuất hiện cùng một người đàn ông.

Camera ghi cảnh nghi phạm chở nạn nhân bằng xe máy điện.

Từ tài liệu thu thập, cơ quan công an xác định đối tượng liên quan là P.B.N. (SN 2006, trú thôn 9, xã Pơng Drang) nên mời lên làm việc.

Trong quá trình đấu tranh ban đầu, đối tượng không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân dưới một giếng trong rẫy cà phê của gia đình đối tượng.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu đối tượng N. khai nhận do mâu thuẫn liên quan tiền bạc nên đã dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, đối tượng đưa nạn nhân vào rẫy cách hiện trường khoảng 30 mét rồi ném xuống giếng nhằm phi tang.

Sau khi gây án, đối tượng N. còn lấy xe máy điện của nạn nhân mang đi cầm cố tại một cửa hàng ở thôn Ea Ngai 9, xã Pơng Drang với số tiền 8 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.