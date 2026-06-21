Trùm ma túy đang chờ thi hành án tử hình tiếp tục bị truy tố vì liên quan gần 100 kg heroin

TPO - Dù đang bị giam giữ để chờ thi hành án tử hình, “ông trùm” ma túy Phan Hữu Hiệu cùng các đồng phạm vừa tiếp tục bị Viện KSND tối cao truy tố do liên quan đến 3 chuyến mua bán trái phép gần 100 kg heroin chưa được xử lý trước đó.

Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Phan Hữu Hiệu (tức Hiệu “Chuột”, SN 1970, hộ khẩu TPHCM), Bùi Đình Trung (SN 1969, hộ khẩu TPHCM) và Nguyễn Thanh Nam (SN 1981, hộ khẩu Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đáng chú ý, cả ba bị can đều là những tử tù đang bị tạm giam chờ thi hành án trong một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trước đó.

Phan Hữu Hiệu tại phiên tòa ngày 7/10/2019, Ảnh: Tân Châu

Về “trùm” ma túy Hiệu “Chuột” như Tiền Phong đã thông tin, chiều 7/10/2019, HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt Phan Hữu Hiệu mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến ngày 21/5/2020, TAND cấp cao tại TPHCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo này.

Sau khi bị tuyên án tử hình, từ năm 2020 đến năm 2022, Phan Hữu Hiệu nhiều lần gửi đơn tố giác từ trại giam. Theo lời khai của Hiệu, ngoài 5 hành vi mua bán trái phép chất ma túy đã bị đưa ra xét xử, bị can cùng đồng phạm còn thực hiện nhiều phi vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ nhưng chưa bị phát hiện, xử lý.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, dưới vỏ bọc là nhà thầu xây dựng, Phan Hữu Hiệu đã móc nối với một đối tượng người Lào tên Siva Tony để thiết lập đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Để đưa “hàng” về Việt Nam, Hiệu thuê ô tô, chỉ đạo cải tạo phương tiện bằng cách hàn thêm các hộc ngầm tinh vi dưới sàn xe nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Với lời hứa trả công lên tới 1 tỷ đồng, Hiệu lôi kéo Bùi Đình Trung và Nguyễn Thanh Nam tham gia đường dây phạm tội.

Theo cáo trạng, chỉ trong hai tháng 5 và 6/2018, nhóm này đã thực hiện trót lọt 3 chuyến vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TPHCM. Tổng cộng, các bị can bị cáo buộc đã mua bán 277 bánh heroin, có khối lượng hơn 96,6 kg. Số ma túy sau đó được phân phối cho các đầu mối tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công tố nhận định hành vi của các bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Khối lượng heroin được mua bán là đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Việc tiếp tục truy tố, xử lý các bị can dù đang mang án tử hình thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

​

​

​

​