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Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

Thái Lâm

TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc giải phóng hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

Sáng 21/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác giải phóng hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đèo Bảo Lộc và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Lực lượng chức năng trục vớt xe container từ vực sâu.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 20/6, một xe container chở hàng chục tấn khoai lưu thông theo hướng Đà Lạt đi TP.HCM. Khi đang đổ đèo Bảo Lộc, đến một khúc cua, xe container bất ngờ lao sang phần đường bên trái và va chạm liên hoàn với 2 ô tô cùng 1 xe tải.

Cú tông mạnh khiến cả 4 phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mét hộ lan bên đường bị xô đổ. Sau va chạm, xe container cùng một ô tô 5 chỗ lao xuống vực sâu bên đường. Trong đó, xe container mắc lại ở độ sâu khoảng 20m nhờ nhiều cây gỗ lớn chắn phía dưới. Chiếc ô tô nằm cách mép vực khoảng 15m, phần thân xe bị biến dạng nghiêm trọng.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn có hơn 10 người trên các phương tiện liên quan. Rất may, không có trường hợp nào bị thương nặng hoặc tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông qua khu vực đèo Bảo Lộc, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 8h ngày 21/6, xe container đã được trục vớt, công tác cứu hộ, giải phóng hiện trường cơ bản hoàn tất, giao thông qua đèo Bảo Lộc trở lại bình thường.

Thái Lâm
#đèo Bảo Lộc #cứu hộ #tai nạn giao thông #Lâm Đồng #thoát nạn

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