Ngoài khơi Philippines có bão mạnh

TPO - Sáng nay (20/6), áp thấp nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Mekhala, là cơn bão thứ 7 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Cơn bão này được nhận định có thể rất mạnh nhưng ít khả năng vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 16 giờ chiều nay (20/6), tâm bão còn cách khu vực phía đông của Philippines vào khoảng 2000km với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tiếp tục mạnh thêm. Cơn bão này có thể đạt cường độ mạnh nhất khoảng cấp 12, giật cấp 16 (cấp bão rất mạnh).

Về đường đi, khi di chuyển tới khu vực phía bắc của khu vực đảo Luzon (Philippines) vào ngày 24/6, bão có khả năng đổi hướng di chuyển lên phía bắc, hướng về vùng biển phía đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực phía Đông Nam Nhật Bản.

Tính đến thời điểm chiều nay (20/6), chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam. Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết, đang tiếp tục theo dõi diến biến của cơn bão này.

Dự báo về đường đi của bão Mekhala, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo trong khoảng tháng 7-9, số lượng các cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng 6-7 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền khoảng 2-3 cơn).

Dự báo từ tháng 10-12/2026, do tác động của El Nino rất mạnh, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, trong điều kiện El Nino hoạt động rất mạnh, bề mặt đại dương ấm nên nguy cơ cao có thể hình thành những cơn bão rất mạnh với quỹ đạo khó lường.

Trên đất liền, thời tiết bao trùm miền Bắc và miền Trung vẫn là tình trạng nắng nóng gay gắt. Trong đó nhiệt độ cao nhất ngày 20/6 tại miền Bắc từ 35-37 độ, tại khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên cũ từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo ngày 21/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Huế, Đà Nẵng, Bình Định cũ và Phú Yên cũ có nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày 21/6 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Từ ngày 22/6, nắng nóng tiếp tục mở rộng về phạm vi và gia tăng về cường độ ở miền Bắc và miền Trung.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa với ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.