Tốt đời, đẹp đạo ở Đắk Lắk: Khi niềm tin hóa thành sức mạnh đại đoàn kết

Trong những ngày lễ lớn của đất nước, đi qua các tuyến đường trong khu giáo xứ Châu Sơn (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nhiều người không khỏi ấn tượng trước sắc đỏ của hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay trước mỗi ngôi nhà.

Giáo xứ Châu Sơn là một trong nhiều điển hình cho tinh thần “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội đồng giáo xứ đã vận động bà con giáo dân hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông, bê tông hóa các tuyến đường dân sinh theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Bà con giáo dân đã cùng nhau đóng góp kinh phí, ngày công để lắp đặt hệ thống cống thoát nước, đổ bê tông lề đường với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng. Khi đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão Yagi, giáo xứ cũng nhanh chóng tổ chức chuyến xe cứu trợ trị giá hơn 224 triệu đồng.

Ông Trần Trọng Khánh, Tổ trưởng TDP 2, phường Cư Êbur (khu Giáo xứ Châu Sơn) cho biết, nhiều năm qua bà con giáo dân luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Theo ông Khánh, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng được thể hiện rõ qua phong trào hiến đất làm đường giao thông.

Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Hoài Phương đã tự nguyện hiến khoảng 1.000m² đất, gia đình ông Hà Phương Hùng hiến 500m² đất để mở rộng các tuyến đường nội đồng tại khu vực Cầu 4, Cầu 5 thuộc TDP 2. "Nhờ sự đồng thuận của bà con giáo dân, nhiều công trình hạ tầng được triển khai thuận lợi, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư và phục vụ phát triển sản xuất của người dân", ông Khánh nói.

Không riêng giáo xứ Châu Sơn, ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước đã trở nên quen thuộc. Họ góp sức xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp đỡ người nghèo, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Những giá trị tốt đẹp của tôn giáo đang được chuyển hóa thành những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Là người nhiều năm gắn bó với cộng đồng tín đồ tại địa phương, ông Y Thanh Niê - Trưởng Ban Cơ đốc Giáo dục Chi hội Tin lành Buôn Ki, phường Thành Nhất cho biết, bà con tín đồ luôn ý thức rằng sống tốt đời, đẹp đạo không chỉ là thực hiện tốt giáo lý mà còn phải có trách nhiệm với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Đắk Lắk hiện có 7 tôn giáo đang hoạt động với hơn 731.000 tín đồ, chiếm trên 22% dân số toàn tỉnh. Hàng nghìn chức sắc, chức việc, tu sĩ đang sinh hoạt tại hàng trăm cơ sở tôn giáo trải rộng trên địa bàn.

Sự đa dạng ấy vừa là nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, vừa đặt ra yêu cầu phải xây dựng được sự đồng thuận và gắn kết trong cộng đồng. Thực tế cho thấy, phía sau những kết quả tích cực trong công tác tôn giáo nhiều năm qua có vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Không chỉ làm công tác tuyên truyền, vận động, Mặt trận còn trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với các tổ chức tôn giáo; giữa chủ trương, chính sách với đời sống thực tiễn của người dân.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết: công tác vận động đồng bào các tôn giáo luôn được Mặt trận các cấp xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chức sắc, chức việc và tín đồ, nhiều vấn đề phát sinh đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Theo ông Thế, khi các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng chính quyền và nhân dân vì lợi ích chung, những giá trị tốt đẹp của tôn giáo sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, khi người dân cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng, họ sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

Thực tiễn ở Đắk Lắk cho thấy, điều làm nên sức mạnh của khối đại đoàn kết không đơn thuần là những phong trào hay cuộc vận động mà trước hết là sự tin tưởng được xây dựng bằng đối thoại, đồng hành và tôn trọng khác biệt. Đối thoại để lắng nghe và tháo gỡ những vấn đề nảy sinh từ cơ sở; đồng hành để chia sẻ trách nhiệm với các tổ chức tôn giáo trong các hoạt động vì cộng đồng; tôn trọng khác biệt để các giá trị văn hóa, tín ngưỡng được phát huy trong khuôn khổ pháp luật.

Khi người dân cảm nhận được sự chân thành, cởi mở và tôn trọng, niềm tin sẽ được củng cố. Và chính niềm tin ấy trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo nên sự đồng thuận xã hội, góp phần biến những giá trị tốt đẹp của tôn giáo thành động lực cho phát triển và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xã Ea Sol là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đồng thuận và niềm tin được xây dựng từ cơ sở. Nhiều năm trước, địa bàn này từng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, có thời điểm xuất hiện tình trạng truyền đạo trái phép, một số đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong bối cảnh đó, thay vì chỉ tập trung xử lý các biểu hiện bề nổi, chính quyền địa phương cùng Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã lựa chọn cách tiếp cận từ gốc rễ: tăng cường đối thoại, tuyên truyền pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong công tác vận động quần chúng.

Từ năm 2019, mô hình “Ba an toàn bảo đảm an ninh trật tự tại Chi hội Tin lành Ea Sol” được triển khai với ba trụ cột gồm: an toàn trong sinh hoạt tôn giáo, an toàn về tài sản và con người, an toàn về văn hóa - chính trị.

Mục sư Y Yô Suê Ksor, Chi hội trưởng Chi hội Tin lành Ea Sol tham gia Ban Chỉ đạo mô hình, trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với hơn 2.000 tín đồ trong Chi hội. Thông qua các buổi sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật và vận động trực tiếp, tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân trong cộng đồng tín đồ.

Sau hơn 5 năm triển khai, mô hình đã mang lại những chuyển biến rõ nét. Hơn 500 hộ gia đình tham gia ký cam kết thực hiện các tiêu chí của mô hình; số hộ nghèo trong Chi hội giảm từ 24 xuống còn 12 hộ, số hộ cận nghèo giảm từ 28 xuống còn 7 hộ. Từ năm 2019 đến nay, địa bàn không phát sinh tệ nạn xã hội, không có đối tượng nghiện ma túy, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững. Nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống, đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở khang trang và tạo điều kiện cho con em học hành đầy đủ.

Từ Ea Sol có thể thấy, khi công tác tôn giáo được thực hiện bằng sự chân thành, tôn trọng và đồng hành cùng người dân, các giá trị tốt đẹp của tôn giáo không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Ở một góc khác của Đắk Lắk, ngôi chùa Hoa Nghiêm nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2021 đến nay, dưới sự vận động của Đại đức Thích Minh Đăng, nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai với tổng kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng. Hàng nghìn phần quà được trao tận tay người nghèo, hàng trăm chiếc xe đạp được gửi đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhiều căn nhà tình thương được xây dựng cho những gia đình thiếu thốn.

Trong câu chuyện về những nhịp cầu nhân ái được nối dài từ chùa Hoa Nghiêm, Đại đức Thích Minh Đăng vẫn nhớ như in hoàn cảnh của em H'Nuk Êban, học sinh Trường THCS Cao Bá Quát. Mồ côi cha từ nhỏ, mắc bệnh tim, mẹ không ổn định về sức khỏe tinh thần nên em được người dì cưu mang. Từ khi bước vào lớp 1, H'Nuk Êban đã được Quỹ "Tiếp bước em đến trường" của chùa Hoa Nghiêm đồng hành. Nhiều năm qua, những suất học bổng đều đặn đã giúp em tiếp tục việc học và tiếp thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ học sinh đến trường, nhà chùa còn hướng tới những giải pháp giúp các gia đình có điều kiện tự vươn lên. Đại đức Thích Minh Đăng kể rằng có những hộ gia đình được hỗ trợ học bổng cho con em, đồng thời được trao tặng bò giống để phát triển kinh tế. Từ nguồn sinh kế ban đầu ấy, nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho việc học hành của con cái.

"Giúp một đứa trẻ tiếp tục đến trường là gieo một hạt giống cho tương lai. Nhưng khi giúp được cả gia đình ổn định cuộc sống thì những hạt giống ấy mới có điều kiện bén rễ và phát triển lâu dài", Đại đức Thích Minh Đăng chia sẻ.

Từ những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi ngôi nhà ở giáo xứ Châu Sơn, từ sự bình yên đang hiện hữu ở Ea Sol đến nụ cười của những học sinh được tiếp sức trên con đường học tập như em H'Nuk Êban, có thể cảm nhận rõ sức mạnh của niềm tin khi được đặt đúng chỗ và được chuyển hóa thành những hành động cụ thể vì cộng đồng.

Ở Đắk Lắk hôm nay, tinh thần "tốt đời, đẹp đạo" không chỉ hiện diện trong những lời giảng hay giáo lý mà đang được viết tiếp bằng những con đường mới mở, những mái nhà được dựng lên, những phận người được chở che và những ước mơ được nâng đỡ. Chính từ những điều bình dị ấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được bồi đắp, lan tỏa và trở thành nguồn lực quý giá cho sự phát triển của địa phương./.

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