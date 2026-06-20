Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 100 cảnh sát đột kích ổ nhóm ma túy ẩn náu giữa rừng sâu

Thành Đạt

TPO - Công an tỉnh Lào Cai huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đồng loạt đột kích, triệt phá một ổ nhóm ma túy hoạt động tại khu vực rừng núi thuộc xã Minh Lương, bắt giữ 20 đối tượng.

Công an tỉnh Lào Cai thông tin, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tục đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Để đối phó, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, lẩn trốn vào khu vực rừng núi hiểm trở, vùng sâu, vùng xa.

36106.jpg
Lực lượng công an họp triển khai phương án, phân công nhiệm vụ trước khi triệt phá ổ nhóm ma túy trên núi. Ảnh: Tống Huệ.

Qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng dựng nhiều lán tạm trong rừng thuộc xã Minh Lương, bố trí người cảnh giới tại các tuyến đường độc đạo, thường xuyên thay đổi địa điểm và chủ yếu hoạt động vào ban đêm.

Sau thời gian xác minh, Công an tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch đấu tranh, huy động lực lượng triển khai phương án triệt phá.

36105.jpg
36104.png
Khu lán tạm của các đối tượng nằm ở trong rừng sâu. Ảnh: Tống Huệ.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 18/6, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động cùng Công an các xã Minh Lương và Nậm Chày đồng loạt đột kích các lán trại trên núi thuộc địa bàn xã Minh Lương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 169 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 xe mô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 20 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

36103.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tống Huệ.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng, lập hồ sơ đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, lực lượng chức năng đang triệu tập, xác minh, làm rõ 13 người có mặt tại thời điểm kiểm tra, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thành Đạt
#Chống buôn bán ma túy trong rừng sâu #Triệt phá ổ nhóm ma túy trên núi #Đột kích bắt giữ tội phạm ma túy #Phòng chống ma túy vùng sâu #vùng xa #Thu giữ và xử lý ma túy trái phép #Ma túy #Lào Cai #Đấu tranh #Địa bàn không ma túy #Truy quét ma túy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe