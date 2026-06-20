Hơn 100 cảnh sát đột kích ổ nhóm ma túy ẩn náu giữa rừng sâu

TPO - Công an tỉnh Lào Cai huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đồng loạt đột kích, triệt phá một ổ nhóm ma túy hoạt động tại khu vực rừng núi thuộc xã Minh Lương, bắt giữ 20 đối tượng.

Công an tỉnh Lào Cai thông tin, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tục đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Để đối phó, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, lẩn trốn vào khu vực rừng núi hiểm trở, vùng sâu, vùng xa.

Lực lượng công an họp triển khai phương án, phân công nhiệm vụ trước khi triệt phá ổ nhóm ma túy trên núi. Ảnh: Tống Huệ.

Qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng dựng nhiều lán tạm trong rừng thuộc xã Minh Lương, bố trí người cảnh giới tại các tuyến đường độc đạo, thường xuyên thay đổi địa điểm và chủ yếu hoạt động vào ban đêm.

Sau thời gian xác minh, Công an tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch đấu tranh, huy động lực lượng triển khai phương án triệt phá.

Khu lán tạm của các đối tượng nằm ở trong rừng sâu. Ảnh: Tống Huệ.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 18/6, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động cùng Công an các xã Minh Lương và Nậm Chày đồng loạt đột kích các lán trại trên núi thuộc địa bàn xã Minh Lương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 169 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 xe mô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 20 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tống Huệ.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng, lập hồ sơ đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, lực lượng chức năng đang triệu tập, xác minh, làm rõ 13 người có mặt tại thời điểm kiểm tra, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng.