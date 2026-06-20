Thủ môn tuyển Mỹ ở World Cup 2026 từng theo học Đại học Harvard

TPO - Bên cạnh màn trình diễn trên sân cỏ, đội tuyển Mỹ còn thu hút sự chú ý bởi một yếu tố đặc biệt đó là trình độ học vấn ấn tượng của nhiều cầu thủ trong đội hình.

World Cup 2026 đang chứng kiến sự thăng hoa của đội tuyển Mỹ. Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Paraguay và Australia, đội tuyển Mỹ nổi lên như một trong những hiện tượng thú vị của giải đấu.

Trong khi truyền thông quốc tế thường dành nhiều giấy mực để nói về những câu chuyện tình yêu, WAGs hay những scandal ngoài sân cỏ của các ngôi sao bóng đá, tuyển Mỹ lại mang đến một hình ảnh khác biệt.

Nhiều thành viên của đội bóng xứ cờ hoa được biết đến với thành tích học tập xuất sắc, thậm chí có người từng theo học tại một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới.

Thủ môn Harvard và câu chuyện khiến người hâm mộ thích thú

Matt Turner và Matt Freese - hai thủ môn có trình độ học vấn ấn tượng của đội tuyển Mỹ.

Người được nhắc đến nhiều nhất ở đội tuyển Mỹ chính là thủ môn Matt Freese. Anh theo học và thi đấu cho đội bóng đá của Đại học Harvard trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp. Theo Harvard Crimson, anh tốt nghiệp Harvard khóa 2022 và trở thành cựu sinh viên Harvard đầu tiên góp mặt trong đội tuyển nam Mỹ tại một kỳ World Cup.

Một thủ môn khác của đội tuyển Mỹ gây chú ý là Matt Turner. Trước khi trở thành người gác đền số một của đội tuyển Mỹ trong nhiều năm qua, Turner từng theo học tại Đại học Fairfield, một trường đại học có uy tín tại bang Connecticut.

Theo College Soccer News, ít nhất 8 thành viên trong danh sách dự World Cup 2026 của tuyển Mỹ từng thi đấu ở hệ NCAA trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoài Matt Freese và Matt Turner, một số cầu thủ khác từng trải qua môi trường đại học trước khi thi đấu chuyên nghiệp.

Nhiều người từng theo học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội hoặc truyền thông. Một số cầu thủ thậm chí vẫn tiếp tục hoàn thiện chương trình học từ xa trong khi thi đấu chuyên nghiệp. Điều này tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh thường thấy của các ngôi sao bóng đá quốc tế.

Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp vốn nổi tiếng với lịch tập luyện dày đặc, việc một cầu thủ có thể theo đuổi con đường học vấn ở cấp độ cao luôn là điều hiếm gặp. Bởi vậy, sự xuất hiện của những cầu thủ mang hồ sơ học vấn ấn tượng đã tạo nên hình ảnh khác biệt cho đội tuyển Mỹ.

Điều này cũng phần nào phản ánh thực tế rằng bóng đá Mỹ từ lâu đã gắn liền với hệ thống giáo dục đại học - điều khác biệt so với phần lớn nền bóng đá truyền thống trên thế giới.

Văn hóa bóng đá học đường tạo nên sự khác biệt

Sự khác biệt này khiến đội tuyển Mỹ nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng quốc tế tại World Cup 2026.

Khác với châu Âu hay Nam Mỹ, nơi nhiều cầu thủ bước vào học viện bóng đá từ rất sớm và gần như dành toàn bộ tuổi trẻ cho việc tập luyện, hệ thống thể thao Mỹ lại gắn chặt với trường học.

NCAA - hệ thống thể thao đại học nổi tiếng của Mỹ - từ nhiều năm qua đã trở thành bệ phóng cho hàng nghìn vận động viên chuyên nghiệp ở nhiều môn thể thao khác nhau.

Không ít tuyển thủ Mỹ hiện nay từng thi đấu ở cấp độ đại học trước khi bước ra sân chơi chuyên nghiệp. Điều này giúp họ có cơ hội hoàn thành chương trình học, tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng và phát triển nhiều kỹ năng ngoài bóng đá.

Các nhà tuyển trạch tại Mỹ cũng đánh giá cao những cầu thủ có khả năng cân bằng giữa học tập và thể thao bởi điều đó thể hiện tính kỷ luật, khả năng quản lý thời gian và tinh thần cầu tiến.

Chính vì vậy, khi nhìn vào đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026, người hâm mộ không chỉ thấy những cầu thủ giàu thể lực, tốc độ và kỹ thuật mà còn thấy một thế hệ vận động viên được đào tạo khá toàn diện.

Trong một kỳ World Cup mà truyền thông ngập tràn những câu chuyện tình yêu của các nàng WAGs, những vụ chuyển nhượng đình đám hay các scandal ngoài sân cỏ, đội tuyển Mỹ đang cho thấy một hình ảnh khác về những cầu thủ vừa theo đuổi đam mê thể thao, vừa coi trọng tri thức và sự phát triển toàn diện của bản thân.

Việc sở hữu những cầu thủ có nền tảng học vấn ấn tượng, thậm chí có người từng học tại Harvard, là minh chứng cho thấy bóng đá ngày nay không chỉ là câu chuyện của đôi chân mà còn là câu chuyện của tri thức, tư duy và khát vọng phát triển toàn diện. Sự khác biệt này khiến đội tuyển Mỹ nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng quốc tế.