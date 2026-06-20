Ca sĩ sinh năm 2004 theo đuổi phong cách gợi cảm

TPO - Con gái nhạc sĩ Tú Dưa là nghệ sĩ trẻ LEXXY đang xây dựng hình ảnh trẻ trung, hướng đến thông điệp đề cao sự tự tin, độc lập của phụ nữ thông qua sản phẩm âm nhạc mới.

Sau một năm phát hành MV debut Bật đèn xanh, ca sĩ trẻ LEXXY (Nguyễn Ngân Hà) - con gái nhạc sĩ Tú Dưa - tiếp tục giới thiệu EP đầu tay mang tên Flexxy, gồm 5 ca khúc Intro Flexxy, Bật đèn xanh, Niệm chill, Trạng thái mơ hồ và Badplayah.

Dự án được đầu tư đồng bộ về âm nhạc, hình ảnh, vũ đạo và phong cách trình diễn.

Nữ ca sĩ gen Z theo đuổi phong cách gợi cảm.

Các ca khúc trong sản phẩm âm nhạc mới mang màu sắc pop, hip-hop hiện đại với giai điệu dễ tiếp cận. Xuyên suốt sản phẩm, LEXXY xây dựng hình ảnh trẻ trung, hướng đến thông điệp đề cao sự tự tin, độc lập của phụ nữ. Tạo hình trong MV cũng khá cá tính, gợi cảm.

Chia sẻ về dự án, nữ nghệ sĩ cho biết các ca khúc xoay quanh hình tượng người phụ nữ hiện đại biết yêu thương bản thân, trân trọng giá trị cá nhân và không phụ thuộc hạnh phúc của mình vào người khác.

Theo ca sĩ sinh năm 2004, đây cũng là chủ đề xuyên suốt toàn bộ EP.

“Các bài hát kể câu chuyện của cô gái biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị của riêng mình. Tôi muốn truyền tải hình ảnh phụ nữ tự tin, mạnh mẽ và luôn đặt việc yêu thương bản thân lên hàng đầu”, cô nói.

Nữ ca sĩ cho biết quá trình thực hiện dự án kéo dài với nhiều áp lực về thời gian và khối lượng công việc. Có những ngày ê-kíp ghi hình xuyên đêm để hoàn thiện các MV. Trong đó, Badplayah được đầu tư đáng kể về phần vũ đạo với các phân cảnh biểu diễn tập thể.

Nhiều ca khúc trong EP được xây dựng từ những câu chuyện mà nghệ sĩ quan sát được từ phụ nữ xung quanh. Từ đó, cô mong muốn truyền tải thông điệp rằng sức hút của một phụ nữ không nằm ở việc được yêu thương hay theo đuổi ra sao, mà ở sự thấu hiểu và trân trọng giá trị của chính mình.

Trong thời gian tới, con gái nhạc sĩ Tú Dưa cho biết tiếp tục theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ nữ hiện đại, độc lập, đồng thời thử nghiệm màu sắc âm nhạc và khía cạnh cá nhân trong các sản phẩm mới.

Dự án có sự tham gia của nhà sản xuất âm nhạc Drum7 - người từng cộng tác trong nhiều sản phẩm của Văn Mai Hương, Bảo Anh, B Ray và Quang Hùng MasterD. Sự góp mặt của Drum7 được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của EP đầu tay.

Giải thích về tên gọi Flexxy, LEXXY cho biết muốn mở rộng khái niệm “flex” (khoe khoang, phô diễn) vượt ra ngoài những giá trị vật chất. Với nữ ca sĩ, đó là sự tự tin thừa nhận cá tính, nỗ lực và hành trình phát triển của bản thân.

“Đây không phải là một cuộc thử sức hoàn toàn mới mà là phiên bản rõ ràng và táo bạo hơn của chính tôi. Tôi muốn kể câu chuyện của mình một cách chân thật và hy vọng khán giả tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng tích cực từ ca khúc này”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong thời gian tới, con gái nhạc sĩ Tú Dưa cho biết tiếp tục theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ nữ hiện đại, độc lập, đồng thời thử nghiệm thêm nhiều màu sắc âm nhạc và khía cạnh cá nhân trong các sản phẩm mới.

Nữ ca sĩ hiện hoạt động dưới sự quản lý của công ty do nhạc sĩ Tú Dưa sáng lập và điều hành. Theo đại diện ê-kíp, con gái Tú Dưa được định hướng phát triển như các nghệ sĩ khác của công ty, đồng thời được tôn trọng trong việc lựa chọn phong cách âm nhạc và hình ảnh cá nhân.