Bảo Ngọc trúng tuyển thạc sĩ trường top đầu thế giới

Chia sẻ với Tiền Phong, Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết đã nhận thư báo trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).

Điều này càng ý nghĩa hơn khi cô nhận thư báo trúng tuyển vào dịp sinh nhật. "Tôi vỡ òa bởi đây là mong ước lâu nay sau khi tốt nghiệp cử nhân", cô nói. Bảo Ngọc nộp hồ sơ dự tuyển từ năm 2025.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).

Bảo Ngọc chọn ngành học liên quan đến môi trường vì đã theo đuổi các dự án, hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực này nhiều năm qua. Bảo Ngọc là nhà sáng lập dự án Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững. Cô còn là thành viên Mạng lưới thanh niên hành động vì khí hậu - YNet Việt Nam.

Bảo Ngọc cho biết theo lịch cô nhập học vào mùa hè 2026. Tuy nhiên, do người đẹp chuẩn bị tham dự cuộc thi Miss World lần thứ 73 ở Việt Nam vào tháng 8 nên bảo lưu chương trình học sang năm 2027. "Tôi sẽ cố gắng theo đuổi và tốt nghiệp đúng kỳ hạn trong tương lai", cô nói.

School of International and Public Affairs (SIPA) được xem là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới về chính sách công và quan hệ quốc tế. Chương trình Bảo Ngọc vừa trúng tuyển thuộc hình thức đào tạo toàn thời gian, yêu cầu học viên phải học trực tiếp.

Thành lập năm 1946, Đại học Columbia (Mỹ) thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu các bảng xếp hạng chuyên ngành của U.S. News & World Report, đồng thời sở hữu mạng lưới hơn 25.000 cựu sinh viên tại hơn 160 quốc gia.

Nằm trong hệ thống Ivy League, Columbia University là một trong 8 trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ, nổi tiếng với bề dày lịch sử, chất lượng học thuật xuất sắc và mạng lưới cựu sinh viên có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu.

Bảo Ngọc cho biết điều khiến cô hạnh phúc không đơn thuần là việc nhận được thư báo nhập học từ một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới mà là cảm giác những nỗ lực bền bỉ theo đuổi trong suốt nhiều năm qua đang dần được đền đáp bằng những cơ hội mới.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, cao 1,85 m, đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Sau đó, Bảo Ngọc được lựa chọn đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 và trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Intercontinental. Cô cũng đạt danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa châu Á & châu Đại Dương tại cuộc thi này.

Trước đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào top 22 chung cuộc. Cô đã tốt nghiệp loại Giỏi khoa Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế TPHCM. Bảo Ngọc có trình độ học vấn ấn tượng với IELTS 8.0.

Bảo Ngọc còn là nhà sáng lập dự án Gen Zero. Dự án được Bảo Ngọc lên ý tưởng và hoạt động cách đây 7 năm, trước khi cô tham gia thi hoa hậu. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy người trẻ và cộng đồng hành động vì môi trường.

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