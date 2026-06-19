Ngọc Hân bảo vệ luận văn thạc sĩ

TPO - Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết cô sẽ học lên tiến sĩ.

Ngày 17/6, Hoa hậu Ngọc Hân nhận bằng thạc sĩ chương trình thạc sĩ tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô nhận điểm 9,51 từ hội đồng chấm thi tại buổi bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ Lý luận lịch sử mỹ thuật ứng dụng.

Tại buổi bảo vệ luận văn, Ngọc Hân giới thiệu bộ sưu tập áo dài phát triển từ đề tài nghiên cứu lấy cảm hứng từ hoa văn họa tiết hoa sen chạm khắc trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ngọc Hân lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 37.

Chồng con và bạn bè tới chúc mừng người đẹp.

Chồng, con cùng nhiều người thân tới chúc mừng Ngọc Hân lấy bằng thạc sĩ. Một số người bạn thân của Ngọc Hân như Hoa hậu Phí Thùy Linh, Á hậu Hoàng Anh, họa sĩ Vương Linh tham gia trình diễn bộ sưu tập của cô ở lễ tốt nghiệp.

Ngọc Hân bắt đầu chương trình thạc sĩ cách đây hai năm. Trong thời gian mang thai, cô vẫn đến lớp và hoàn thành bài tập, luận văn đúng hạn. Ngọc Hân được nhận xét là học viên chăm chỉ, năng nổ trong các buổi học ngoại khóa.

Bên cạnh việc bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, Ngọc Hân hoàn thành bằng cử nhân tiếng Anh do Đại học Thái Nguyên đào tạo và cấp bằng. Người đẹp cho biết từ hai năm trước, cô xác định theo đuổi con đường nghiên cứu nên tạm gác nhiều công việc khác để hoàn thành cùng lúc bằng thạc sĩ Lý luận lịch sử mỹ thuật ứng dụng và bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh.

Chia sẻ với Tiền Phong, Ngọc Hân nói cô dự định học tiếp lên tiến sĩ ngay sau khi hoàn thành chương trình cao học. "Hướng nghiên cứu mà tôi quan tâm là lĩnh vực văn hóa, nhất là những giá trị văn hóa truyền thống có thể được ứng dụng và lan tỏa trong đời sống đương đại thông qua thiết kế và nghệ thuật", cô nói.

Ngọc Hân nói việc học lên cao hơn trong khi con vẫn còn nhỏ sẽ có những khó khăn nhất định. "Là một người mẹ, tôi luôn muốn dành nhiều thời gian nhất cho con trong những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý và có sự hỗ trợ từ gia đình thì mình hoàn toàn có thể cân bằng được giữa việc học, công việc và chăm sóc con", cô cho biết.

Người đẹp chia sẻ ban ngày cô theo học chương trình thạc sĩ, cuối tuần lại đến học tiếng Anh, xen kẽ là công việc thiết kế và hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.

"Nếu nhìn từ bên ngoài, có thể mọi người sẽ thấy đó là lịch trình khá áp lực. Tôi nghĩ điều đó lại phù hợp với tính cách của mình. Mọi người thường nhận xét tôi là người nhiều năng lượng, thích được trải nghiệm và làm nhiều việc cùng lúc. Nếu quá rảnh rỗi, tôi thấy thiếu động lực. Dù bận rộn nhưng tôi hạnh phúc vì được học tập, làm việc và theo đuổi điều mình thích", cô nói.

Cô nói việc học tập không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn là cách để có thêm kiến thức, năng lực nhằm đóng góp nhiều hơn cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mà cô luôn tâm huyết.

"Điều lớn nhất mà tôi vượt qua được chính là rào cản bản thân. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường

tự do, tôi từng nghĩ việc quay trở lại trường lớp, học tập chương trình bài bản, tuân thủ những quy định và áp lực học thuật sẽ không hề dễ dàng. Khi bước vào hành trình, tôi nhận ra rằng mình học hỏi, thích nghi và thay đổi. Tôi rèn luyện tính kỷ luật, khả năng tập trung và sự kiên trì nhiều hơn. Việc tự đặt mình vào khuôn khổ học tập nghiêm túc giúp tôi trưởng thành, chín chắn hơn trong cách tư duy cũng như cách làm việc", cô nói.

Ngọc Hân cho rằng tuổi tác không phải là giới hạn của việc học. "Chỉ cần còn mong muốn phát triển bản thân thì bất cứ thời điểm nào cũng là lúc phù hợp để bắt đầu", cô nói.

Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, từng có nhiều năm làm người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.

Bên cạnh phát triển sự nghiệp thiết kế áo dài, cô còn giữ vị trí chuyên gia cố vấn truyền thông tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.