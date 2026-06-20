Lộ diện đội tuyển đầu tiên bị loại tại World Cup 2026

TPO - Nếu như Mexico là đội tuyển đầu tiên giành quyền lọt vào vòng knock-out World Cup 2026 thì Haiti là cái tên đầu tiên chính thức bị loại. Ngay cả khi World Cup 2026 chọn 8/12 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất đi tiếp thì Haiti vẫn không còn cửa.

Ở trận gặp Brazil vào sáng 20/6, dù khởi đầu khá ấn tượng khi tạo ra thế trận pressing khiến đối thủ khó khăn song Haiti vẫn phải đầu hàng trước những khoảnh khắc ngôi sao của Vinicius hay Cunha. Họ kết thúc trận đấu bằng thất bại 0-3, bỏ túi 0 điểm sau 2 trận toàn thua và chưa ghi được bàn nào.

Trước khi chạm trán Selecao, họ đã để thua sát nút 0-1 trước đội tuyển Scotland ở trận ra quân. Hiện tại, cục diện bảng C đang được dẫn đầu bởi Brazil với 4 điểm, theo ngay sau là Morocco (cũng 4 điểm) và Scotland (3 điểm) và Haiti (0).

Kỳ World Cup 2026 mang tính lịch sử với sự tham gia của 48 đội tuyển, thể thức mới cho phép 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành vé vớt tiến vào vòng 1/16 (vòng 32 đội). Tuy nhiên, theo quy định của ban tổ chức giải đấu năm nay, thành tích đối đầu trực tiếp là tiêu chí ưu tiên số một khi xét các đội có cùng điểm số.

Vinicus ấn định tỷ số 3-0 cho Brazil

Do Haiti đã để thua trực tiếp trước Scotland, nên ngay cả khi họ thắng ở trận đấu cuối cùng và Scotland thất bại (để hai đội cùng có 3 điểm) thì Haiti vẫn sẽ phải xếp dưới đối thủ đến từ châu Âu. Có thể khẳng định ngay từ lúc này rằng vị trí thứ 3 đã hoàn toàn nằm ngoài tầm với của đại diện Carribean. Do đó, việc bị loại là điều chắc chắn.

Haiti bước vào kỳ World Cup 2026 mang theo nhiều kỳ vọng nhưng lại rơi vào một bảng đấu quá sức. Dù đã nỗ lực hết sức song đội tuyển này không thể chống cự. Tuy đã chính thức hết cơ hội đi tiếp, Haiti vẫn còn một trận đấu mang tính chất bảo vệ danh dự gặp đội tuyển Morocco vào ngày 24/6 tại sân vận động ở Atlanta.

Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Migne nỗ lực cống hiến, để lại dấu ấn đẹp và tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cùng ngày hôm đó tại Miami, Brazil sẽ có trận đấu quyết định với Scotland nhằm củng cố ngôi nhất bảng.