Alex Freeman: Từ con trai nhà vô địch Super Bowl đến ngôi sao mới của tuyển Mỹ

TPO - Alex Freeman có thể chưa vượt qua cái bóng quá lớn của người cha nổi tiếng Antonio Freeman, nhưng hậu vệ 21 tuổi đang từng bước tạo dựng tên tuổi riêng trên sân khấu World Cup 2026.

Alex Freeman, con trai của cựu ngôi sao NFL và nhà vô địch Super Bowl Antonio Freeman, là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Mỹ trước Australia rạng sáng nay. Đây là bàn thắng quốc tế thứ ba của Alex Freeman, đồng thời anh cũng là cầu thủ trẻ nhất đá chính bên phía đội chủ nhà ở trận đấu này.

Phút 43, khi Mỹ đang dẫn trước 1-0, Antonee Robinson thực hiện quả đá phạt đưa bóng tới Sergiño Dest. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Dest bị hậu vệ Australia cản phá khiến bóng bật lên. Freeman bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Patrick Beach.

Freeman ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho tuyển Mỹ.

Bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị nhưng sau khi VAR vào cuộc, trọng tài quyết định công nhận pha lập công. Sân Lumen Field lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò của các cổ động viên Mỹ khi Freeman chạy về góc sân ăn mừng cùng đồng đội.

“Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Alex đang có một giải đấu rất tốt và đã tiến bộ vượt bậc trong suốt một năm qua”, trung vệ Chris Richards nhận xét sau trận đấu.

Trưởng thành từ 'bóng' của người cha huyền thoại

Với Alex Freeman, bàn thắng vào lưới Australia không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là niềm tự hào của cả gia đình.

“Đó là một khoảnh khắc trọn vẹn của gia đình. Bố tôi đã thành công theo cách của ông ấy và tôi cũng đang cố gắng thành công theo cách riêng của mình. Thật tuyệt khi có một người cha từng trải để dẫn dắt và giúp tôi sẵn sàng cho những khoảnh khắc như thế này”, Freeman chia sẻ.

Freeman ăn mừng cùng đồng đội.

Antonio Freeman từng có 9 mùa giải thi đấu tại NFL, phần lớn trong màu áo Green Bay Packers. Ông đã góp công lớn giúp Packers vô địch Super Bowl mùa giải 1996.

Antonio Freeman cũng là một trong những người khởi xướng màn ăn mừng nổi tiếng "Lambeau Leap" (cầu thủ ghi bàn nhảy lên khán đài để hòa chung niềm vui với người hâm mộ) tại Green Bay Packers. Gần ba thập kỷ sau, người con trai Alex đang tạo nên những cú bật nhảy của riêng mình trên sân cỏ World Cup.

Quyết định mạo hiểm và phần thưởng xứng đáng

Hành trình đến World Cup 2026 của Alex Freeman không hề dễ dàng. Trong hai năm qua, anh liên tục phải cạnh tranh với những hậu vệ giàu kinh nghiệm để giành suất trong đội hình tuyển Mỹ.

Trước thềm giải đấu, Freeman chấp nhận rời vùng an toàn tại Orlando City để chuyển sang Villarreal. Dù biết cơ hội thi đấu sẽ hạn chế hơn, hậu vệ trẻ vẫn lựa chọn thử thách bản thân ở môi trường bóng đá đỉnh cao của La Liga.

Sự trưởng thành của Freeman nhanh chóng được HLV Mauricio Pochettino ghi nhận. Tháng 11 năm ngoái, anh gây ấn tượng mạnh khi lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 của tuyển Mỹ trước Uruguay ở lần khoác áo đội tuyển quốc gia thứ 13.

“Cậu ấy rất khiêm tốn, luôn muốn học hỏi và luôn biết lắng nghe. Alex là mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng muốn làm việc cùng. Không chỉ vì chuyên môn mà còn bởi tính cách tuyệt vời của cậu ấy”, HLV Pochettino đánh giá.

Tại World Cup 2026, Freeman tiếp tục chứng minh giá trị. Ở trận ra quân gặp Paraguay, anh chơi trọn vẹn 90 phút và kiến tạo cho Gio Reyna ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của đội tuyển Mỹ.

Tiền đạo Folarin Balogun tin rằng đồng đội trẻ tuổi vẫn còn rất nhiều tiềm năng phía trước. “Chỉ cần Alex tiếp tục phát triển và chứng minh bản thân trên sân khấu lớn như thế này, tôi tin cậu ấy sẽ có một tương lai rất tươi sáng”, Balogun nói.

Ở tuổi 21, Alex Freeman mới chỉ bắt đầu hành trình của mình. Nhưng với những gì đang thể hiện tại World Cup 2026, hậu vệ trẻ này đang cho thấy dần vượt qua "cái bóng" của người cha và trở thành một ngôi sao mới của bóng đá Mỹ.

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