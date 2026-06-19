Yamal thừa nhận 'chưa sẵn sàng đá chính' ở World Cup

TPO - Trên truyền thông, Lamine Yamal khẳng định thể lực của anh đã ổn. Nhưng nó chưa cho phép anh thi đấu đủ 90 phút tại World Cup 2026.

Trước thềm trận đấu quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha gặp Saudi Arabia tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào tình hình thể lực của Lamine Yamal. Ngôi sao trẻ thuộc biên chế Barcelona vừa trải qua quá trình hồi phục chấn thương gân khoeo chân trái - chấn thương từng khiến anh phải ngồi ngoài ở giai đoạn cuối mùa giải 2025/26.

Mặc dù đã có 20 phút ra sân trong trận hòa ở ngày ra quân gặp Cape Verde, song cầu thủ 18 tuổi mới đây đã lên tiếng xác nhận rằng anh vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đá chính trong màu áo La Roja.

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất với kênh RTVE, Yamal phát biểu: "Tôi cảm thấy rất ổn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì HLV yêu cầu. Nhưng lúc này chưa phải là lúc để tôi chơi trọn vẹn một trận đấu. Tôi chưa sẵn sàng. Vẫn còn rất sớm, điều đó là không cần thiết. Tôi vẫn đang trong quá trình lấy lại phong độ tối đa, nhưng tôi có thể thi đấu bất cứ bao nhiêu phút mà HLV muốn".

Yamal cũng nhắc đến người đồng đội thân thiết Nico Williams, người đang trong quá trình tìm lại thể trạng tốt nhất. Yamal đánh giá: "Về mặt thể lực, cậu ấy hiện tại còn tốt hơn cả tôi. Nhưng cậu ấy không việc gì phải vội vàng cả, đội tuyển đang có một đội hình tuyệt vời với những cầu thủ ở đẳng cấp cao và chúng tôi phải đón nhận mọi thứ thật bình thản".

Trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde ở trận mở màn bảng H đã tạo ra không ít áp lực cho đoàn quân La Roja. Tuy nhiên, Yamal tỏ ra không mấy bận tâm đến những lời bàn tán từ dư luận. Anh bảo vệ màn trình diễn của toàn đội bằng một góc nhìn khác.

Ngôi sao này nói: "Có rất nhiều sự ồn ào xung quanh một trận hòa, nhưng suy cho cùng, rất nhiều đội tuyển quốc gia cũng đã hòa. Đối với tôi, việc giành chiến thắng 6-0 ở trận đầu tiên cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sắp tới, chúng tôi phải giành chiến thắng vì chúng tôi nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch".

​