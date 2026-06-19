Jonathan David và hành trình thay đổi hình ảnh bóng đá Canada

TPO - Chiến thắng 6-0 trước Qatar không chỉ giúp Canada tạo nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 mà còn mở ra niềm tin về một chương mới cho bóng đá nước này. Tiền đạo Jonathan David tin rằng thế hệ hiện tại đang từng bước thay đổi cách nhìn của người hâm mộ về đội tuyển Canada.

Từ đội bóng lót đường đến hiện tượng World Cup

Năm Jonathan David chào đời, bóng đá Canada vẫn chìm trong những ngày tháng thất vọng. Đội tuyển nước này bị loại khỏi vòng loại World Cup 2002, trong bối cảnh không thể góp mặt ở giai đoạn cuối khu vực Concacaf. Trận hòa 0-0 trước Mexico tại Toronto trước chưa đầy 6.000 khán giả đã đặt dấu chấm hết cho thêm một chiến dịch thất bại.

Hai thập kỷ sau, mọi thứ đã đổi khác. Trên sân BC Place ở Vancouver, David trở thành người hùng khi ghi hat-trick giúp Canada đè bẹp Qatar 6-0, tạo nên chiến thắng đậm nhất của đội tuyển này trong lịch sử các kỳ World Cup.

Đây mới là lần thứ ba Canada góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước World Cup 2026, họ chưa từng giành được dù chỉ một điểm sau sáu trận đấu. Tuy nhiên, sau hai lượt trận, đội chủ nhà đã có 4 điểm và đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng.

Theo David, chiến thắng trước Qatar có ý nghĩa vượt xa giá trị của ba điểm: "Kết quả này và tập thể này có ý nghĩa rất lớn. Trước đây chúng tôi từng dự World Cup nhưng không thắng trận nào và cũng không giành được điểm nào. Giờ đây chúng tôi đã có điểm số đầu tiên rồi tiếp tục giành chiến thắng. Đó là bước tiến quan trọng cho tương lai".

"Điều quan trọng hơn là chúng tôi đang thay đổi hình ảnh của bóng đá Canada", tiền đạo 26 tuổi khẳng định.

David đáp trả mọi hoài nghi bằng hat-trick lịch sử

Màn trình diễn bùng nổ trước Qatar càng trở nên đặc biệt khi trước đó David đang trải qua chuỗi bốn trận liên tiếp không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Những nghi ngờ về phong độ của chân sút số một Canada liên tục xuất hiện trước trận đấu.

Tuy nhiên, HLV Jesse Marsch luôn giữ niềm tin tuyệt đối vào học trò. "Cậu ấy dẫn đầu đội tuyển về số bàn thắng, kiến tạo, chỉ số Bàn thắng kỳ vọng (xG) và gần như mọi thống kê tấn công kể từ khi tôi dẫn dắt đội bóng. David luôn biết cách ghi bàn trong những trận đấu lớn. Tôi tin rằng khi kết thúc sự nghiệp quốc tế, cậu ấy sẽ có hơn 60 bàn thắng cho Canada", chiến lược gia người Mỹ khẳng định.

Ba pha lập công vào lưới Qatar giúp David trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Geoff Hurst năm 1966 lập hat-trick trên sân nhà tại World Cup. Anh cũng vượt qua tổng số bàn thắng mà Canada ghi được trong sáu trận World Cup trước đó, đồng thời trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển này ở sân chơi thế giới.

Dù vậy, David không cho rằng đó là kỳ tích: "Nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn. Nếu không ghi bàn, bạn sẽ bị chỉ trích. Còn khi ghi bàn, mọi thứ lại khác", anh nói.

Hiện Canada đang dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Thụy Sĩ. Chỉ cần hòa ở lượt cuối, đội chủ nhà sẽ lần đầu tiên đi tiếp tại World Cup. Dẫu vậy, David khẳng định mục tiêu của Canada vẫn là chiến thắng.

"Chúng tôi biết hiệu số bàn thắng bại có thể rất quan trọng và đã tạo được lợi thế lớn. Nhưng cách tiếp cận sẽ không thay đổi. Canada sẽ bước vào trận gặp Thụy Sĩ với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng", tiền đạo sinh năm 2000 nhấn mạnh.

Từ một đội tuyển từng bị xem là kẻ lót đường ở World Cup, Canada giờ đây đang đứng trước cơ hội viết nên chương mới trong lịch sử. Và Jonathan David chính là biểu tượng tiêu biểu nhất cho cuộc chuyển mình ấy.