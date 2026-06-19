Tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha bị chặn trước đại bản doanh World Cup vì lý do khó đỡ

TPO - Borja Iglesias, tiền đạo đã có 8 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha vừa gặp một sự cố dở khóc dở cười. Anh bị chặn ngay trước đại bản doanh đội tuyển vì các nhân viên an ninh không nhận ra mình.

Sau trận hòa không bàn thắng với Cape Verde, HLV Luis de la Fuente quyết định cho đội tuyển Tây Ban Nha nghỉ 1 ngày trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với Saudi Arabia vào Chủ nhật.

Trong 1 ngày xả trại, một số thành viên của đội đã rời khách sạn Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown ở Tennessee, Mỹ. Tiền đạo Borja Iglesias của CLB Celta Vigo là một trong số những người tận dụng thời gian rảnh rỗi. Anh đi chơi và mua sắm cùng với bạn gái Maria Valero.

Mọi thứ không có gì để nói cho đến khi Borja Iglesias trở lại trại huấn luyện đội tuyển. Tại đây, một sự cố hài hước đã xảy ra và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo hình ảnh được truyền hình Tây Ban Nha phát sóng, nhân viên an ninh đã không nhận ra cầu thủ này và ngăn anh vào khu vực huấn luyện.

Borja Iglesias và bạn gái trên đường trở vào trong trại huấn luyện nhưng không được phép

Borja Iglesias liên tục giải thích rằng anh là thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha. "Tôi là cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Tôi cần vào trong", anh nói bằng tiếng Anh với các nhân viên an ninh. Borja Iglesias cũng đồng thời đưa điện thoại cho xem những bức ảnh cầu thủ 34 tuổi này khoác áo La Roja. Nhưng nhân viên an ninh nhất quyết không đồng ý.

Thay vì cho phép, nhân viên an ninh một lần nữa hỏi: “Tên anh là gì”. Borja Iglesias đáp lại: “Borja Iglesias”. Bạn gái anh và những người hiếu kỳ ở gần đó cũng xác nhận thân phận cho chân sút đang khoác cáo Celta Vigo. Tất cả đều cố gắng thuyết phục những người phụ trách an ninh.

Vậy nhưng câu trả lời từ đội ngũ này vẫn là không. Cực chẳng đã, Borja Iglesias phải liên lạc với các thành viên của đoàn Tây Ban Nha. Cuối cùng thì một vài thành viên đội tuyển ra ngoài để giải quyết vấn đề.