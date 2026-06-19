Nhận định Scotland vs Morocco, 05h00 ngày 20/6: Trận đấu bản lề

TPO - Nhận định bóng đá Scotland vs Morocco, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Scotland và Morocco bước vào trận chiến then chốt tại lượt trận thứ hai bảng C. Đây sẽ bước ngoặt sống còn mở ra hy vọng tiến sâu cho cả hai đại diện đến từ châu Âu và châu Phi.

Cục diện bảng C đang mang đến một kịch bản thú vị. Scotland đang bất ngờ chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng tối thiểu trước Haiti trong ngày ra quân. Đứng ngay phía sau là ứng cử viên vô địch Brazil và đối thủ sắp tới Morocco, khi cả hai chia nhau một điểm sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính. Haiti đứng cuối bảng và chưa có được điểm số nào.

Đối với đội tuyển Scotland, họ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu giành trọn 3 điểm trước Morocco, đội tuyển có biệt danh ‘Đội quân Tartan’ sẽ chính thức cầm chắc tấm vé lọt vào vòng 32 đội. Thậm chí, họ sẽ đi tiếp với tư cách nhất bảng nếu Brazil không thể đánh bại Haiti.

Điều đáng nói là trong suốt chiều dài lịch sử tham dự các giải đấu lớn, Scotland chưa từng một lần vượt qua vòng bảng. Vì vậy, khát khao làm nên lịch sử của họ đang sục sôi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trận đấu này còn mang tính chất phục hận. Lần duy nhất hai đội chạm trán nhau trước đây là tại World Cup 1998, nơi đội bóng Bắc Phi đã hủy diệt Scotland với tỷ số 3-0.

Về phía Morocco, tình thế của họ cũng không kém phần quan trọng. Mặc dù Morocco sẽ không thể lập tức đoạt vé đi tiếp kể cả khi giành chiến thắng, nhưng 3 điểm trọn vẹn sẽ đặt họ vào một vị thế cực kỳ vững chắc trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, trước đối thủ yếu nhất bảng là Haiti.

Morocco mang đến giải đấu năm nay một vị thế rất khác. Không còn là một ẩn số, họ được giới chuyên môn đánh giá là "ngựa ô" đáng gờm có khả năng cạnh tranh cao, nhất là sau khi làm nên kỳ tích lọt vào tới tận vòng Bán kết tại kỳ World Cup 2022. Do vậy, mục tiêu giành 3 điểm trước Scotland là hoàn toàn trong tầm tay.

Morocco tràn đầy tự tin sau trận hòa đối thủ mạnh nhất bảng Brazil

Nhìn lại hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026, Scotland đã thể hiện một phong độ ổn định và lỳ lợm. Trong chuỗi 6 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường (gồm cả vòng loại World Cup và UEFA Nations League), Scotland đã giành tới 5 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Họ đã quật ngã những đối thủ cứng cựa như Đan Mạch (4-2), Hy Lạp (3-1) với khả năng chớp thời cơ sắc bén.

Tuy nhiên, khi bước vào chiến dịch World Cup thực sự, lối chơi của Scotland lại bộc lộ những điểm yếu nhất định. Dù có được 3 điểm trong ngày ra quân, nhưng màn trình diễn của họ trước Haiti bị đánh giá là khá thiếu sức sống. Sự kết nối trên hàng công thiếu đi sự mạch lạc, trong đó bộ đôi tiền đạo Che Adams và Lawrence Shankland gần như "mất tích" và không tạo ra được áp lực đáng kể nào ở 1/3 cuối sân.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 của họ hoàn toàn đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân trong hiệp một của tiền vệ trụ cột John McGinn. Thực tế thì pha bóng đó, bóng đã dập hậu vệ Haiti trước khi đi vào lưới.

Dẫu vậy, điểm mạnh nhất của Scotland vẫn nằm ở sự kỷ luật nơi tuyến giữa và hàng phòng ngự. Cặp bài trùng Scott McTominay và John McGinn tiếp tục đóng vai trò là trái tim của đội bóng, vừa làm nhiệm vụ càn quét, vừa là điểm nổ từ tuyến hai.

Bên hành lang cánh, tài năng trẻ Ben Gannon-Doak hứa hẹn sẽ giữ suất đá chính sau những màn thể hiện tốt. Về mặt lực lượng, ngoài trung vệ Scott McKenna đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương bắp chân, HLV Clarke nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát quen thuộc.

Trái ngược với lối đá thực dụng của Scotland, Morocco đang trình diễn một thứ bóng đá hiện đại và quyến rũ. Dưới triều đại của tân HLV trưởng Mohamed Ouahbi (được bổ nhiệm vào tháng 3/2026), Morocco đã thực hiện một cuộc cách mạng chiến thuật. Họ từ bỏ lối chơi phòng ngự lùi sâu phản công của năm 2022, chuyển sang hệ thống 4-2-3-1 thiên về kiểm soát bóng và áp đặt thế trận.

Phong độ của Morocco trước giải là cực kỳ vững chắc. Họ duy trì tỷ lệ bất bại tuyệt đối trong 6 trận gần nhất (thắng 3, hòa 3). Hàng thủ trứ danh của họ từng vô hiệu hóa các ông lớn tại châu Phi như Senegal, Nigeria hay Cameroon. Sự lột xác về lối chơi tấn công của họ được phô diễn rõ nét nhất ở trận hòa 1-1 với ứng cử viên vô địch Brazil trong ngày ra quân.

Trước dàn siêu sao của Selecao, Morocco không hề nao núng, tự tin cầm bóng tổ chức tấn công và thậm chí vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo Ismael Saibari. Họ chỉ đánh rơi chiến thắng khi Vinicius Junior bên phía Brazil lóe sáng. Trận đấu đó gửi đi một thông điệp đanh thép: Morocco không chỉ biết phòng ngự mà còn có thể chơi sòng phẳng với bất kỳ đội bóng lớn nào.

Về nhân sự, Morocco đang sở hữu những cá nhân xuất chúng đang ở độ chín sự nghiệp và không có ca chấn thương nào sau lượt trận đầu. Tiền đạo 25 tuổi Ismael Saibari - người chuẩn bị cập bến Bayern Munich từ PSV Eindhoven - đang có phong độ cực cao và sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Hỗ trợ cho anh là những cái tên đẳng cấp thế giới như Brahim Diaz (Real Madrid) trong vai trò sáng tạo, cùng với Noussair Mazraoui (Man United) và Achraf Hakimi đảm bảo sự linh hoạt cho hai hành lang cánh. Trong khi đó, Scotland nhiều khả năng vẫn phải sống nhờ vào nguồn cảm hứng McTominay và McGinn.