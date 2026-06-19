Sự bất lực của Son Heung-min

Cổ động viên Hàn Quốc thốt lên 2 chữ "giá như". Rằng, nếu không phải Cho Gue-sung, mà Son Heung-min dứt điểm trong tình huống ở phút 87, mọi thứ có khác với Hàn Quốc? Đó là cơ hội tốt nhất của đội bóng xứ kim chi ở trận này. Cho Gue-sung đứng cách khung thành chỉ 2-3m nhưng cú đánh đầu quá hiền để loại bỏ thủ môn Mexico.

Son bị rút ra từ giữa hiệp 2 hai trận liên tiếp. HLV Hong Myung-bo đã rất dứt khoát trong việc rút người đội trưởng, là ngôi sao sáng nhất của đội rời sân khi đội bóng xứ kim chi bắt đầu bước vào quãng thời gian nhạy cảm nhất. Hai trận đấu đã qua cho thấy Son đã sa sút phong độ và thể lực trầm trọng, dẫn đến việc anh chỉ có thể chạy khỏe trong khoảng 60 phút.

Màn trình diễn mờ nhạt

Thủ quân Hàn Quốc tiếp tục nắm giữ vai trò mũi nhọn trên hàng công Hàn Quốc. Trước khi rời sân ở phút 57, Son chỉ có 21 lần chạm bóng và không thực hiện được pha dứt điểm nào. Chủ nhà Mexico đã thành công trong nhiệm vụ chia cắt sự kết nối của bộ ba tấn công Hàn Quốc, bao gồm Son, với hàng tiền vệ sau nhưng.

Nhưng cá nhân Son có ngày thi đấu đáng quên vì không đủ nhanh, đủ mạnh và đủ quyết đoán để đứng lên dẫn dắt Hàn Quốc trong thế trận tấn công bế tắc. Anh nhận lấy cơ hội duy nhất để cầm bóng và xử lý trong khu vực cấm địa của Hàn Quốc ở phút 55. Anh cố xoay xở vài nhịp để tìm khoảng trống nhưng chậm hơn tốc độ lao lên của hậu vệ Mexico. Sau pha xử lý lỗi này, số 7 của Hàn Quốc bị rút khỏi sân.

Son đuối thể lực nhanh chóng.

"Sự kết nối giữa Son và tuyến dưới gần như bằng 0", The Guardian viết. Trang báo Anh cho rằng Hàn Quốc đã sai lầm khi liên tục thực hiện các đường chuyền vượt tuyến cho Son trong hiệp một. Cựu tiền đạo Tottenham thất thế về mọi mặt để tranh chấp giành quyền kiểm soát bóng với Mexico.

Thủ quân Hàn Quốc phải chơi trong thế quay lưng và lao vào cuộc chiến thể chất với Mexico. Đó là nguyên nhân lớn nhất khiến Son "tụt pin" nhanh chóng. Người Hàn nghĩ rằng họ có thể dựa vào đẳng cấp của Son để "bơm bóng" lên nhanh nhất, trông cậy vào các bước xử lý độc lập tác chiến của người đội trưởng. Nhưng thực tế khác xa như vậy.

Son cần sự hỗ trợ từ đồng đội nhiều hơn. Lee Kang-in và Lee Jae-sung cũng mất hút hoàn toàn ở trận đấu này. Hai tình huống Son tiếp cận khung thành Mexico đều là những nỗ lực cá nhân: Một lần lốp bóng bị hậu vệ phá trên vạch vôi. Lần thứ 2 là Son tự rê qua hậu vệ trước khi dứt điểm. Nhưng cả 2 tình huống Son đều việt vị trước khi xử lý bước cuối cùng.

Sky Sports chỉ ra một chi tiết đáng chú ý. Khi Son rời sân, nhiều CĐV Mexico ăn mừng vì họ nghĩ rằng: "Mối nguy lớn nhất từ Hàn Quốc đã bị thay ra sớm". Thực tế là ban huấn luyện Hàn Quốc sẽ không nghĩ vậy. Chỉ sau 57 phút, Son không còn là mối nguy hiểm nữa. Đội bóng xứ kim chi phải thay đổi bằng Hwang Hee-chan, tiền đạo có sức càn lướt tốt hơn.

Hàn Quốc trở lại mặt đất

Người Hàn vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng ngược 2-1 trước CH Czech ở ngày ra quân World Cup 2026. Tuy nhiên, ở góc độ của các trang báo châu Âu, họ chưa đánh giá cao Hàn Quốc và vẫn giữ góc nhìn thận trọng: "Phải chờ đợi thêm màn trình diễn của Hàn Quốc" trước Mexico và Nam Phi.

Trận đại chiến Mexico và Hàn Quốc chỉ hứng khởi trong 5 phút đầu. Sau đó là sự tẻ nhạt của 2 đội tuyển khi chẳng ai muốn áp đặt thế trận tấn công chủ động. Mexico thể hiện rõ ý đồ chơi thực dụng, kéo đội hình lùi thấp để co cụm giữa sân. Có nhiều thời điểm Hàn Quốc thử đoạt lấy quyền cầm bóng và triển khai tấn công chủ động hơn. Nhưng diễn biến trong 45 phút đầu nhàm chán, ít pha tấn công có nét được tạo ra và hoàn toàn khan hiếm cơ hội.

Cả 2 đội đều chơi tệ. Mexico may mắn hơn.

Mexico cắt cử riêng trung vệ Edson Alvarez theo kèm Son. Alvarez từng đối đầu Son vài lần ở Ngoại hạng Anh. Trung vệ Mexico có thể hình trội hơn, tốc độ đủ tốt và sự hỗ trợ của nhiều đồng đội bên cạnh, không khó để phong tỏa ngôi sao số 1 của Hàn Quốc. Góc phân tích của The Guardian chỉ ra Hàn Quốc có quá nhiều vấn đề khi là đội chơi tấn công chủ động trước đối thủ bố trí hàng phòng ngự 5 người.

Đội bóng xứ kim chi thiếu một chân chuyền đẳng cấp. Cặp tiền vệ Hwang In-beom và Seung Ho Paik không có lấy một đường chuyền mở ra thời cơ tấn công. Lee Kang-in là niềm hy vọng tiếp theo của Hàn Quốc sau Son nhưng khả năng khoét biên và tạo ra các pha xử lý mang dấu ấn cá nhân ở Lee mờ nhạt trong trận này.

Son không còn đủ thể lực để chơi tiền đạo cánh, là vị trí nhận bóng nhiều nhất và giữ vai trò tạo đột biến cho cả đội. Sau trận CH Czech, CĐV Hàn Quốc kêu gọi HLV trả Son lại vị trí chạy cánh. Nhưng HLV Hong Myung-bo sẽ hiểu rõ hơn hết với phong độ và thể lực của Son hiện tại, anh cần thi đấu ở đâu.

Và rồi, Son vẫn là mũi nhọn hàng công. Nhưng Hàn Quốc lại kết nối Son bằng những đường bóng dài. Đó chưa bao giờ là cách chơi hiệu quả của Hàn Quốc khi xoay quanh cựu tiền đạo Tottenham.

Ở bên kia chiến tuyến, màn trình diễn của Mexico cũng chẳng có gì đặc biệt trước Hàn Quốc. Đội chủ nhà ghi bàn là nhờ tình huống thủ môn Seung-Gyu Kim và trung vệ Lee Gi-hyuk tự va chạm nhau trong vòng cấm đội nhà, dẫn đến quả "biếu không" bàn thắng cho đối thủ. Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) của Mexico ở trận này là 0,48, còn thấp hơn Hàn Quốc (xG 0,67).

Hàn Quốc thua vì họ kém may mắn. Nhưng đây là trận đấu phơi bày một loạt vấn đề của đội bóng xứ kim chi. Với 0,67 xG, đó là con số quá thấp để Hàn Quốc có thể mơ đến việc tiến xa ở World Cup 2026. Họ cần cải thiện chất lượng tấn công và chất lượng giải quyết đầu ra bàn thắng. Có thể là Son Heung-min hoặc Hwang Hee-chan đá chính nhưng HLV Hong Myung-bo phải có giải pháp phù hợp hơn.

Mexico đã giành quyền đi tiếp ở bảng A. Cơ hội của Hàn Quốc vẫn còn rất sáng khi họ đã nắm trong tay 3 điểm. Chỉ cần hòa Nam Phi ở lượt cuối, Hàn Quốc sẽ sáng cửa tiến vào vòng 16 đội.