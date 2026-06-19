Canada có chiến thắng lịch sử, Kone gãy chân phải phẫu thuật khẩn cấp

TPO - Chiến thắng đầu tiên của Canada tại World Cup đã bị phủ bóng bởi chấn thương nghiêm trọng của Ismaël Koné, cầu thủ phải nhập viện và phẫu thuật ngay sau trận đấu.

Phút 51 trong cuộc đối đầu với Qatar, khi Canada đang dẫn trước và kiểm soát hoàn toàn thế trận, Ismaël Koné nhận pha vào bóng từ phía sau của Assim Madibo. Tiền vệ 24 tuổi lập tức ngã xuống sân trong đau đớn, còn các đồng đội nhanh chóng lao tới gọi nhân viên y tế khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống.

Ismaël Koné ngã xuống sân, ôm mặt đau đớn sau pha vào bóng của cầu thủ Qatar.

Trọng tài Cristian Garay ban đầu chỉ rút thẻ vàng với Madibo. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đổi quyết định thành thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi chơi xấu nghiêm trọng. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ hai của Qatar trong trận đấu, khiến đại diện châu Á chỉ còn 9 người trên sân.

Khung cảnh tại sân Vancouver trở nên nặng nề khi trận đấu phải tạm dừng trong nhiều phút. Hình ảnh truyền hình cho thấy phần chân trái của Koné bị tổn thương nghiêm trọng.

Các đồng đội lập thành vòng tròn xung quanh để che chắn trong lúc đội ngũ y tế tiến hành sơ cứu. Sau khi được cố định chân bằng nẹp hơi, tiền vệ của Canada được đưa rời sân bằng cáng trong tiếng vỗ tay động viên vang dội từ các khán đài.

Đội ngũ y tế đưa thẳng Kone tới bệnh viện.

Sau trận đấu, HLV Jesse Marsch xác nhận Koné đã được chuyển thẳng tới bệnh viện để phẫu thuật. Nhà cầm quân người Mỹ tiết lộ ông thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gãy từ khu vực kỹ thuật.

Trong khi đó, đội trưởng Stephen Eustáquio của Canada thừa nhận anh biết ngay tình hình không ổn khi là một trong những người đầu tiên tiếp cận đồng đội. “Tôi nhìn thấy chân cậu ấy và nhận ra có điều gì đó không đúng”, Eustáquio nói.

LĐBĐ Canada chưa công bố kết quả chẩn đoán chính thức, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng Koné có thể bị gãy xương chày và xương mác. Nếu điều này được xác nhận, World Cup 2026 gần như đã khép lại với tiền vệ đang khoác áo Sassuolo.

Đồng đội bày tỏ sự động viên với Kone khi ăn mừng trong chiến thắng lịch sử.

Điều đáng tiếc là chấn thương xảy ra đúng vào ngày Canada tạo nên cột mốc lịch sử. Đội bóng của Jesse Marsch giành chiến thắng 6-0 trước Qatar, cũng là trận thắng đầu tiên của họ tại một kỳ World Cup nam.

Nathan Saliba, người vào thay Koné, ghi bàn thắng thứ tư cho Canada rồi giơ cao chiếc áo số 8 của đồng đội để ăn mừng. Đó là khoảnh khắc xúc động trong một buổi tối đáng nhớ, nhưng cũng là lời nhắc nhở về tổn thất lớn mà đội chủ nhà có thể phải đối mặt trong phần còn lại của giải đấu.