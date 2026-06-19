Johan Manzambi đáp trả chỉ trích bằng cú đúp lịch sử tại World Cup 2026

TPO - Bị chỉ trích sau trận hòa Qatar, Johan Manzambi đáp trả theo cách không thể ấn tượng hơn bằng cú đúp vào lưới Bosnia & Herzegovina ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026. Tiền vệ 20 tuổi của Thụy Sĩ đang nổi lên như một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của World Cup 2026.

Từ tâm điểm chỉ trích đến người hùng

Trong trận mở màn gặp Qatar ngày 13/6, tiền vệ 20 tuổi Johan Manzambi của Thụy Sĩ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 65 nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Đội bóng xứ sở đồng hồ đánh rơi chiến thắng khi để thủng lưới ở những phút cuối và chỉ có được trận hòa 1-1. Kết quả gây thất vọng ấy kéo theo không ít lời chỉ trích dành cho Manzambi.

Bởi vậy, khi tiếp tục được HLV Murat Yakin trao cơ hội từ ghế dự bị ở cuộc đối đầu Bosnia & Herzegovina ngày 18/6, cầu thủ trẻ này hiểu rằng anh cần tạo ra sự khác biệt.

Và Manzambi chỉ mất đúng ba phút để làm điều đó.

Được tung vào sân ở phút 71, tài năng trẻ của Thụy Sĩ lập tức thổi luồng sinh khí mới vào hàng công đội nhà. Phút 74, anh tung cú vô-lê đẹp mắt phá vỡ thế bế tắc, mở màn cho cơn mưa bàn thắng trong 23 phút cuối trận. Thụy Sĩ ghi liền bốn bàn để giành chiến thắng thuyết phục 4-1.

Trong đó, Manzambi hoàn tất cú đúp ở phút 90, khép lại màn trình diễn bùng nổ và trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu.

“Tôi vào sân với mục tiêu hỗ trợ đội bóng và cống hiến những gì tốt nhất. Những chỉ dẫn tôi nhận được chủ yếu là về chiến thuật. Nhưng HLV Murat Yakin nói với tôi rằng: ‘Hãy để tài năng của cậu tự lên tiếng’. Và tôi nghĩ hôm nay mình đã làm được điều đó theo cách tốt nhất có thể”, Manzambi chia sẻ.

Manzambi ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Màn trình diễn xuất sắc trước Bosnia không chỉ giúp cầu thủ sinh năm 2006 đáp trả những hoài nghi, mà còn đưa anh vào lịch sử bóng đá Thụy Sĩ. Manzambi trở thành cầu thủ trẻ nhất của Thụy Sĩ ghi từ hai bàn trở lên trong một trận đấu tại World Cup, đồng thời là cầu thủ đầu tiên của đội tuyển này lập nhiều hơn một bàn thắng trong một trận World Cup sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

“Thật khó tin. Đây là cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Được làm điều đó tại World Cup càng đặc biệt hơn, nhất là sau khi chúng tôi có khởi đầu chưa như mong muốn”, anh nói.

Niềm vui của Manzambi càng trọn vẹn khi gia đình anh có mặt trên khán đài để chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

“Cả đội đang cảm thấy rất tốt. Chúng tôi hiểu vì sao mình khởi đầu chưa tốt và biết rằng phải làm được nhiều hơn thế. Hôm nay, toàn đội đã cho thấy phản ứng tích cực”, tiền vệ 20 tuổi nhấn mạnh.

Phát hiện mới của World Cup 2026

Hiện khoác áo Freiburg, Johan Manzambi từ lâu đã được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Thụy Sĩ. Tiền vệ 20 tuổi từng được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải UEFA Europa League sau khi góp công lớn giúp Freiburg tiến vào trận chung kết. Những màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại World Cup cũng giúp anh ghi tên mình vào danh sách dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina, HLV Murat Yakin dành nhiều lời khen cho học trò trẻ. Theo nhà cầm quân người Thụy Sĩ, điểm mạnh nhất của Manzambi là sự đa năng cùng khả năng tạo đột biến.

“Johan luôn thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào và sở hữu nhiều phẩm chất đặc biệt. Cậu ấy vừa trải qua một mùa giải rất thành công cùng Freiburg. Johan có thể chơi ở hàng thủ, tuyến giữa, hai cánh hoặc thậm chí đảm nhiệm vai trò tiền đạo”, Yakin nhận xét.

HLV trưởng tuyển Thụy Sĩ cho rằng Manzambi vẫn cần cải thiện thêm khả năng tổ chức lối chơi, nhưng chính sự ngẫu hứng và khó lường lại là thứ vũ khí khiến cầu thủ này trở nên khác biệt.

“Cậu ấy gây áp lực rất lớn lên đối thủ. Đây là mẫu cầu thủ có thể tạo ra bất ngờ ở bất cứ thời điểm nào”, Yakin nhấn mạnh.

Đội trưởng Granit Xhaka cũng dành lời động viên cho đàn em sau màn trình diễn bùng nổ. Dù từng thất vọng với trận hòa Qatar ở ngày ra quân, Xhaka khẳng định Manzambi luôn là quân bài có thể tạo nên khác biệt khi đạt trạng thái tốt nhất.

“Chúng tôi biết rằng khi sẵn sàng và có tâm lý thoải mái, cậu ấy có thể giúp bất kỳ đội bóng nào. Điều đó chưa xảy ra ở trận đầu tiên, nhưng hôm nay thì có. Không chỉ Manzambi, những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đều đóng vai trò rất quan trọng. Họ mang đến nguồn năng lượng mới đúng như những gì đội bóng cần”, Xhaka chia sẻ.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt Manzambi khi anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nụ cười ấy vẫn còn nguyên khi tiền vệ trẻ bước lên xe buýt của đội tuyển sau trận đấu.

Màn trình diễn chói sáng trước Bosnia và Herzegovina giúp Manzambi sáng cửa giành suất đá chính ở lượt trận cuối bảng B gặp Canada men's national soccer team. Tuy nhiên, HLV Yakin vẫn để ngỏ khả năng xoay tua đội hình.

“Tôi chưa thể khẳng định đội hình xuất phát ở trận tới. Chúng tôi vẫn còn nhiều lựa chọn và cần tính toán chiến thuật. Nhưng rõ ràng Manzambi đã có một trận đấu xuất sắc”, ông nói.

Về phần mình, người hùng 20 tuổi vẫn giữ sự tập trung thay vì ngủ quên trong chiến thắng: “Tôi rất, rất hạnh phúc. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Tôi hy vọng ở trận đấu tới mình có thể tiếp tục làm được những điều tương tự”.

Từ một cầu thủ bị chỉ trích sau trận ra quân, Manzambi chỉ mất 20 phút trên sân để trở thành người hùng mới của Thụy Sĩ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, tài năng trẻ của Freiburg hoàn toàn có thể trở thành một trong những phát hiện đáng chú ý nhất tại World Cup 2026.

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