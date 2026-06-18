Nhận định Mexico vs Hàn Quốc, 08h00 ngày 19/6: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá Mexico vs Hàn Quốc, bảng A World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đồng chủ nhà Mexico và Hàn Quốc quyết tâm phân định ngôi đầu bảng A World Cup 2026 tại thánh địa Guadalajara. Với lối chơi chủ động của cả 2, trận đấu này hứa hẹn hấp dẫn đến từng phút.

Nhận định trước trận Mexico vs Hàn Quốc

Lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 chứng kiến màn thư hùng đáng chờ đợi giữa đồng chủ nhà Mexico và Hàn Quốc trên sân vận động Estadio Guadalajara. Đây được xem là trận đấu bản lề định đoạt tấm vé đi tiếp, cũng như ngôi vị dẫn đầu bảng đấu. Cả hai thế lực đều bỏ túi 3 điểm trọn vẹn ở ngày ra quân, bằng thế trận thuyết phục, do đó tự tin bước vào cuộc chiến đêm nay.

Thầy trò HLV Javier Aguirre đang bay cao với chuỗi phong độ ấn tượng. Họ giành tới 7 chiến thắng và 2 trận hòa trong 9 trận gần nhất. Sức mạnh của Mexico được cụ thể hóa bằng thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Nam Phi nhờ các pha lập công của Julian Quinones và Raul Jimenez. Điểm tựa phòng ngự giữ, với 3/4 trận giữ sạch lưới của Mexico và lợi thế tinh thần khi chơi trên sân nhà là cơ sở để họ tin vào chiến thắng.

Phía bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc dưới sự chèo lái của HLV Hong Myung-Bo cũng vừa chứng minh sức mạnh và bản lĩnh ấn tượng. Họ lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước CH Czech dù bị dẫn bàn trước từ tình huống không chiến.

Sự tỏa sáng rực rỡ của Hwang In-Beom và Oh Hyeon-Gyu đã giúp "Các chiến binh Taegeuk" giật lại chiến thắng cảm xúc. Thắng lợi đó kéo dài mạch toàn thắng của đại diện xứ kim chi lên con số 3, đồng thời giúp các cổ động viên mơ về một cơn địa chấn tiếp theo trước Mexico.

Các số liệu dự đoán từ nền tảng Opta giúp củng cố sức mạnh cho cả hai khi tỷ lệ vượt qua vòng bảng của Mexico lên tới 98,5%, trong khi cơ hội góp mặt ở vòng 32 đội của Hàn Quốc đạt mức 94,3%.

Trong cuộc đụng độ trực tiếp sắp tới, siêu máy tính Opta nghiêng hẳn dự đoán về chiến thắng cho đại diện Bắc Mỹ. Cụ thể, sau 25.000 lượt mô phỏng dữ liệu trước trận, đoàn quân của HLV Aguirre sở hữu tới 48,8% tỷ lệ giành trọn 3 điểm. Ở chiều ngược lại, cơ hội chiến thắng của Hàn Quốc chỉ vỏn vẹn 24,8%, trong khi kịch bản hai đội phải chia điểm chiếm 26,4% xác suất xảy ra.

Dự đoán tỷ lệ chiến thắng 2 đội.

Lịch sử đối đầu Mexico vs Hàn Quốc

Lịch sử đối đầu trong những năm gần đây đang ủng hộ đoàn quân áo xanh khá rõ rệt. Đội tuyển Hàn Quốc không thể ca khúc khải hoàn trước Mexico kể từ chiến thắng tối thiểu 1-0 vào tháng 2/2006. Trong suốt hai thập kỷ qua, "El Tri" hoàn toàn áp đảo đối thủ châu Á với thành tích ấn tượng bao gồm 3 chiến thắng và chỉ để cầm hòa duy nhất một lần.

Dẫu vậy, cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội vào tháng 9/2025 diễn ra với kịch bản nghẹt thở, khép lại bằng tỷ số hòa 2-2. Ở trận đấu đó, Mexico phải nhờ đến bàn gỡ hòa quý như vàng của Santiago Gimenez ở phút 94 mới thoát khỏi trận thua bẽ bàng. Thống kê này cho thấy khoảng cách giữa hai nền bóng đá đã được thu hẹp đáng kể và trận tái đấu ngày mai hứa hẹn khó lường.

Thông tin lực lượng Mexico vs Hàn Quốc

Tổn thất lớn nhất của đội chủ nhà nằm ở vị trí trung vệ khi Cesar Montes phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Nam Phi và chắc chắn vắng mặt. HLV Aguirre nhiều khả năng sẽ kéo người đội trưởng đa năng Edson Alvarez lùi sâu để đá cặp cùng Johan Vasquez. Trên hàng công, ngôi sao chạy cánh Julian Quinones bỏ ngỏ khả năng ra sân do dính chấn thương nhẹ, buộc Alexis Vega phải chuẩn bị sẵn sàng ở hành lang đối diện.

Bên phía đối diện, Hàn Quốc cũng đối mặt với những nỗi lo nhân sự khi tiền vệ tấn công Bae Jun-Ho của Stoke City chỉ vừa mới trở lại tập luyện sau chấn thương cổ chân. Trung vệ Kim Tae-Hyeon cũng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục hoàn toàn vấn đề tương tự. Trong bối cảnh đó, Lee Gi-Hyuk nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tin tưởng để trám vào hệ thống phòng ngự ba người bên cạnh hai đối tác Kim Min-Jae và Lee Han-Beom.

Đội hình dự kiến 2 đội.