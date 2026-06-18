Thể thao Công an nhân dân đặt mục tiêu vào top 5 Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao Công an nhân dân đặt mục tiêu giành 120 huy chương các loại và xếp trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Nghi thức phát động thi đua "Cao điểm 200 ngày rèn sức, luyện tài lập công tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026".

Chiều 18/6, Bộ Công an tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “200 ngày rèn sức, luyện tài lập công tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá thể thao Công an nhân dân thời gian qua có bước phát triển mạnh mẽ, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm đơn vị dẫn đầu tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, đồng thời đóng góp nhiều HLV, VĐV cho các đội tuyển quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thể thao Công an nhân dân cử 16 đoàn tham dự các giải quốc tế và giành 36 huy chương, gồm 11 HCV, 11 HCB và 14 HCĐ ở nhiều môn như bắn súng, võ thuật, bóng đá...

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện cấp quốc gia lớn nhất, diễn ra từ tháng 11 và tháng 12/2026 với 48 môn thi đấu, 973 nội dung, có sự tham gia của 36 đoàn từ 34 tỉnh, thành phố và Đoàn thể thao Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Đây là Đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp các đơn vị hành chính, chính quyền hai cấp.

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Đoàn thể thao Công an nhân dân dự kiến tham dự Đại hội với khoảng 50 HLV và hơn 500 VĐV tham gia tranh tài ở 32/48 môn thi đấu.

“Đoàn thể thao Công an nhân dân đặt mục tiêu giành 120 huy chương các loại, thành tích toàn đoàn đứng trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu Đại hội”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thay mặt cán bộ, HLV, VĐV thể thao Công an nhân dân, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, phát biểu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là dịp để lực lượng Công an nhân dân thể hiện bản lĩnh, ý chí, tinh thần kỷ luật và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an.

Lãnh đạo Cục Công tác chính trị cho biết sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động phong trào thi đua thực chất, hiệu quả, gắn với phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, hướng tới hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thành tích được giao.

Đại diện các VĐV, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người từng xếp thứ tư Olympic Paris 2024, cam kết nỗ lực tập luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật và giáo án huấn luyện, thi đấu trung thực, cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, góp phần mang vinh quang về cho thể thao Công an nhân dân và thể thao Việt Nam.