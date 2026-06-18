10 cầu thủ hay nhất lượt đầu World Cup: 'Cổ tích' gọi tên thủ môn Vozinha

TPO - Sau màn trình diễn đẳng cấp ở trận đối đầu Tây Ban Nha, điểm số Vozinha nhận được từ Sofascore chỉ kém hơn Lionel Messi.

Lionel Messi (Argentina): 10 điểm

Lionel Messi mở màn World Cup 2026 không thể tưng bừng hơn. Siêu sao người Argentina trực tiếp ghi cả 3 bàn thắng, hoàn tất cú hat-trick lịch sử để giúp nhà đương kim vô địch nhấn chìm Algeria với tỷ số 3-0. Trong 80 phút góp mặt trên sân, anh chạm bóng 57 lần, tung ra 6 cú dứt điểm với 4 lần đưa bóng đi trúng đích.

Lối chơi thanh thoát cùng khả năng chuyển hóa cơ hội đạt hiệu suất 50% giúp anh kéo sập hoàn toàn hệ thống phòng ngự đối phương. Với cú hat-trick bùng nổ, Messi bứt lên để sánh ngang Miroslav Klose trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup. Messi cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất (vượt qua Ronaldo) ghi hat-trick ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vozinha (Cape Verde): 9,7 điểm

Thủ thành 40 tuổi Vozinha chơi một trận để đời trước các ngôi sao tấn công của Tây Ban Nha. Lão tướng này thực hiện tổng cộng 7 pha cứu thua xuất thần, trong đó có đến 6 tình huống cản phá các pha dứt điểm cận thành nguy hiểm trong vòng cấm địa. Anh làm nản lòng toàn bộ các chân sút thượng hạng bên phía đội tuyển Tây Ban Nha, giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha gây chấn động.

Người gác đền này đã làm chủ hoàn các tình huống tranh chấp bóng bổng với 3 lần lao ra ôm gọn bóng chính xác. Bên cạnh đó, anh chạm bóng 65 lần, thực hiện 10 đường chuyền dài chuẩn xác để giúp đội nhà giải vây. Từ màn trình diễn này, Vozinha thành hiện tượng toàn cầu.

Ramin Rezaeian (Iran): 9,2 điểm

Hậu vệ phải Ramin Rezaeian chơi một trận để đời khi Iran hòa New Zealand 2-2 ở trận ra quân World Cup 2026. Lão tướng này lên công về thủ nhịp nhàng suốt 90 phút. Anh trực tiếp ghi một bàn thắng quan trọng và đóng góp thêm một pha kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Từ cánh phải, Rezaeian mở ra nhiều phương án tấn công đột biến cho Iran. Anh mang về 3 quả phạt góc cùng 3 đường chuyền quyết định tạo ra cơ hội. Rezaeian thực hiện tổng cộng 33 đường chuyền chính xác sang phần sân New Zealand. Ở mặt trận phòng ngự, cầu thủ này có 2 tình huống giải vây kịp thời và thắng 2 pha tranh chấp tay đôi.

Patrick Beach (Australia): 9,1 điểm

Thủ thành trẻ 22 tuổi Patrick Beach có màn ra mắt World Cup không tưởng khi góp công lớn giúp Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Khi thay thế đàn anh kỳ cựu Maty Ryan, người gác đền thuộc biên chế Melbourne City thành bàn tay thép để hóa giải mọi thứ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Beach thiết lập kỷ lục mới cho bóng đá Australia với tổng cộng 8 pha cứu thua trong suốt 90 phút. Trong số đó, anh cản phá thành công 3 cú dứt điểm hiểm hóc có tỷ lệ thành bàn cao trong vòng cấm địa. Chính Beach đã thực hiện đường phát bóng khởi nguồn cho tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Irankunda.

Folarin Balogun (Mỹ): 9 điểm

Tiền đạo trẻ Folarin Balogun thành thần tượng của nhiều người Mỹ sau khi ghi cú đúp bàn thắng ở trận ra quân. Trước Paraguay, cựu tiền đạo Arsenal hủy diệt hậu vệ đối phương bằng tốc độ và sự càn lướt. Hai bàn thắng của Balogun đều là những tình huống dứt điểm sắc bén.

Bên cạnh nhiệm vụ ghi bàn, anh còn tích cực di chuyển rộng để cùng toàn đội Mỹ pressing tầm cao, theo đúng chỉ đạo của HLV Mauricio Pochettino. Sau nhiều kỳ World Cup gây thất vọng, Mỹ đang quy tụ thế hệ cầu thủ sáng giá và sẽ còn gây bất ngờ trên sân nhà. Bên cạnh Pulisic, Balogun là niềm hy vọng lớn của đội tuyển xứ cờ hoa.

Elijah Just (New Zealand): 9 điểm

Tiền vệ Elijah Just là nhân tố chủ chốt giúp New Zealand tạo ra thế trận lấn lướt trước Iran. Cụ thể, chân chạy cánh này trực tiếp ghi 2 bàn cho đội nhà sau những tình huống tăng tốc và dứt điểm quyết đoán. Ngoài cú đúp bàn thắng, màn trình diễn đáng nhớ của Just còn có 3 đường chuyền mở ra cơ hội nguy hiểm cho các đồng đội.

Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 85% và giành chiến thắng trong phần lớn các tình huống tranh chấp tay đôi cùng cầu thủ Iran. Chỉ tiếc là New Zealand không thể bảo toàn chiến thắng. Với những làn gió mới từ Just, đại diện của châu Úc sẽ tiếp tục hy vọng tạo nên bất ngờ ở vòng bảng.

Pedri (Tây Ban Nha): 9 điểm

Pedri đã chứng minh vai trò của một thủ lĩnh tuyến giữa Tây Ban Nha. Dù "La Roja" bị cầm chân đáng tiếc trước Cape Verde, cá nhân ngôi sao thuộc biên chế Barca vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò. Anh giúp Tây Ban Nha làm chủ hoàn toàn tuyến giữa với 130 lần chạm bóng thực hiện 88 đường chuyền.

Pedri tạo ra 5 cơ hội nguy hiểm cho đồng đội. Tỷ lệ chuyền dài (7 lần) và rê bóng (3 lần) của Pedri thành công 100%. Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa vì hàng công của họ, đặc biệt là Oyarzabal chơi không tốt. Tuyến giữa vẫn là điểm mạnh của đội bóng xứ bò tót ở giải đấu năm nay.

Hwang In-Beom (Hàn Quốc): 8,8 điểm

Tiền vệ trung tâm Hwang In-Beom sắm vai "kiến trúc sư" đưa tuyển Hàn Quốc đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1. Cầu thủ thuộc biên chế Feyenoord thi đấu bùng nổ trong 84 phút hiện diện trên sân và trực tiếp ghi một bàn thắng từ cú sút tinh tế, đồng thời đóng góp thêm một kiến tạo thành bàn.

Anh sở hữu thông số chuyền bóng ấn tượng khi thực hiện thành công 52/56 đường chuyền, đạt tỷ lệ chuẩn xác 92%. Hwang In-Beom tung ra 3 cú dứt điểm, trong đó có 2 lần bóng đi trúng đích để uy hiếp CH Czech. Ở mặt trận phòng ngự, tiền vệ này đóng góp 3 tình huống giải vây cho Hàn Quốc.

Yasin Ayari (Thụy Điển): 8,7 điểm

Tài năng trẻ Yasin Ayari thi đấu trọn vẹn 90 phút và lập cú đúp bàn thắng đẳng cấp. Anh tung ra 2 cú sút xa ngoạn mục để ghi tuyệt phẩm cho Thụy Điển. Ayari hoàn thành 18 đường chuyền chuẩn xác, đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công 72%, trong đó có một đường chuyền dài tìm đúng địa chỉ đồng đội.

Suốt trận đấu, anh thực hiện 5 quả tạt bóng, tạo ra một cơ hội ghi bàn rõ rệt và có một lần đi bóng qua người thành công. Anh còn đóng góp một pha đánh chặn và thắng một tình huống tắc bóng tay đôi ở trung lộ.

Alexander Isak (Thụy Điển): 8,6 điểm

Alexander Isak đã thật sự trở lại với màn trình diễn ấn tượng trước Tunisia. Ngôi sao của Liverpool chơi trọn 90 phút, ghi một bàn và đóng góp 2 đường kiến tạo. Bộ chỉ số cá nhân của Isak rất ấn tượng với 16/19 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 84%. Sau trận ra quân, CĐV Thụy Điển đang có niềm tin rất lớn vào bộ đôi tiền đạo Isak và Gyokeres.