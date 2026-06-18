Thi đấu hời hợt, Cộng hòa Séc đánh rơi chiến thắng trước Nam Phi

TPO - Dẫn bàn từ sớm, áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội rõ nét nhưng CH Séc lại không thể tận dụng, hoặc họ tỏ ra khá khinh địch. Đó là lý do đội tuyển này phải trả giá với bàn thua ở phút 83. Trận hòa 1-1 khiến CH Séc làm hẹp đi đáng kể cơ hội đi tiếp.

foul Hết giờ, CH Séc bị Nam Phi cầm hòa 1-1 report Tiếc quá 90'+6: Sau nỗ lực đi bóng của đồng đội, Aubrey Modiba chớp thời cơ tung cú sút mạnh về phía khung thành, nhưng đã bị một hậu vệ dũng cảm cản phá. Đó là pha cứu thua giữ CH Séc ở lại với World Cup 2026. report Lại thêm một cơ hội bị CH Séc bỏ phí 90'+4: Bóng được căng vào từ cánh trái. Jaroslav Zeleny ập vào dứt điểm nhưng anh bị cắt bóng ở khoảnh khắc then chốt. Sau đó bóng bật ra và một cầu thủ áo đỏ dứt điểm mạnh. Bóng đi chệch cột trong gang tấc. time Sẽ có 7 phút bù giờ report Nguy hiểm 87': Relebohile Mofokeng (Nam Phi) rướn người rồi tung cú sút mạnh, hướng trái bóng vào góc hiểm khung thành. Thủ môn CH Séc phải mất 2 nhịp mới có thể ôm trọn bóng. goal VÀO, Nam Phi gỡ hòa 1-1 83': Mokoena thực hiện cú đá căng, găm bóng vào góc thấp cầu môn. Tỷ số là 1-1. Trong thế trận cực kỳ bế tắc, Nam Phi đã được tặng quà và họ đang đón nhận món quà ấy. penalty Penalty cho Nam Phi 81': Maseko đi bóng rồi tung ra cú sút từ rìa vòng cấm. Cánh tay của hậu vệ CH Séc đã ngăn cản trái bóng. Trọng tài cho Nam Phi phạt đền. Đây có lẽ là cách duy nhất mà Nam Phi có thể ghi bàn trong thế trận này. report Dường như CH Séc hài lòng với chiến thắng tối thiểu 74': Sức tấn công của CH Séc đã được tăng cường trong hiệp 2 và nhiều cơ hội rõ rệt đã đến với họ. Song có cảm giác đội tuyển này không thực sự nắn nót ở những pha dứt điểm. Vì vậy mà tỷ số vẫn là 1-0. report Lại thêm cơ hội rõ ràng cho CH Séc 68': Ladislav Krejci thực hiện một pha dứt điểm đẹp mắt từ trong khu vực phạt đền, nhưng nỗ lực của anh đã bị chặn lại. report Không được, CH Séc vẫn chưa có bàn thứ 2 59': Michal Sadilek khống chế bóng, ngước nhìn khung thành và dứt điểm từ rìa vòng cấm. Đó có thể là một pha bóng khó cho thủ môn, nhưng may mắn thay bóng chạm vào một trong những hậu vệ và bật ra ngoài. report Nam Phi vẫn loay hoay 52': Các pha bóng chuyền qua chuyền lại của Nam Phi rất mất thời gian và sức lực, họ gần như không thể tìm ra cách để tiến gần khung thành đối phương. report Hàng loạt cơ hội dành cho CH Séc 47': Lukas Cerv được đồng đội đặt vào tư thế thoải mái, song anh ra chân chậm để hậu vệ đối phương phá bóng. Ở tình huống ngay sau đó, một cầu thủ CH Séc nỗ lực dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng cú đá đi trúng vị trí thủ môn. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu nhàn nhã của CH Séc. Họ không gặp nhiều áp lực từ Nam Phi trong khi đại diện châu Âu cũng không quá chú trọng vào mặt trận tấn công. report Không vào 45'+4: Nam Phi có cơ hội hiếm hoi khi bóng lập bập trong vòng cấm. Mokoena áp sát và tung ra cú đá bồi. Tiếc rằng hậu vệ CH Séc đã cản lại. report Nam Phi vẫn chưa dứt điểm trúng đích lần nào 43': Thapelo Maseko có bóng ở rìa vòng cấm và anh vội vàng sút ngay. Bóng lại đi ra ngoài. Đây đã là cú đá thứ 4 của Nam Phi và tất cả đều không chính xác. report Cơ hội sáng nước hiếm hoi dành cho Nam Phi 36': Hàng loạt pha đan bóng đã tạo điều kiện cho Khuliso Mudau băng xuống thoải mái ở cánh phải. Nhưng anh lại đưa bóng vào sai địa chỉ rất khó hiểu. Nam Phi vốn đã không biết cách tạo ra cơ hội nhưng khi có cơ hội thì họ lại không biết cách thiết lập tình huống thế nào để tạo ra bàn thắng. report Thế trận an toàn của CH Séc 29': Trước sự bế tắc của đối thủ, CH Séc dường như không chịu quá nhiều sức ép ở hàng thủ. Nhưng đáng nói là mỗi lần lên bóng họ cũng không tỏ ra quá sốt sắng. Đội bóng này đang ung dung chơi bóng, giữ tốc độ chậm. report Nam Phi vẫn rất bế tắc 22': Nam Phi vừa yếu trong tranh chấp vừa thiếu các pha triển khai bóng tuần tự. Vậy nên mỗi đợt tấn công của họ đều bị CH Séc bẻ gãy dễ dàng. report CH Séc đang chơi rình rập 16': Sau khi có bàn dẫn trước, Séc đang nhường tuyến giữa cho Nam Phi. Dường như họ muốn gài đối thủ vào bẫy. Chơi rình rập là sở trường của CH Séc và không loại trừ thời gian tới họ sẽ nhân đôi cách biệt. report Nam Phi tấn công trong vô vọng 12': Hàng loạt pha lên bóng của Nam Phi được thực hiện nhưng họ bí ý tưởng triển khai bóng. Oswin Appollis vừa có pha sút xa vô hồn từ cự ly gần 30 mét đưa bóng đi lên trời. Pha bóng này phản ánh sự yếu kém của Nam Phi. goal VÀO, CH Séc mở điểm 5': Sự non nớt của hàng thủ Nam Phi một lần nữa báo hại họ. Không ai theo kèm Michal Sadilek để cầu thủ này lẻn xuống rồi tung cú đá trong tư thế thoái mái làm tung lưới. report Schick bỏ lỡ cơ hội tốt 1': Trong tình huống hàng thủ Nam Phi mất tập trung, Patrik Schick đã bất ngờ có bóng. Tư thế dứt điểm là rất thoải mái, góc chính diện nhưng tiền đạo chủ lực của CH Séc lại đánh đầu ra ngoài. Dường như anh đã bị giật mình. foul Trận đấu bắt đầu report CH Séc từng là á quân thế giới Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển CH Séc (và Tiệp Khắc cũ) đã thi đấu tổng cộng 34 trận ở đấu trường World Cup. Đội tuyển đã có 10 lần góp mặt tại vòng chung kết World Cup (8 lần dưới tên Tiệp Khắc và 2 lần dưới tên Cộng hòa Séc). Họ thắng 12, hòa 5 và thua 17. Thành tích tốt nhất của CH Séc là á quân các năm 1934 và 1962. ​ report Nam Phi đứng trước cột mốc tồi tệ Trong 2 lần dự World Cup trước đó, tuyển Nam Phi chỉ thua tối đa mỗi kỳ 1 trận. Như vậy sau khi đã thua Mexico 0-2, Nam Phi không được phép tiếp tục thất trận. Vì nếu như thua CH Séc, đội bóng này sẽ trải qua kỳ World Cup tồi tệ nhất lịch sử. report Các cầu thủ cũng như CĐV Nam Phi đã sẵn sàng cho trận đấu report Đội hình ra sân của 2 đội

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Ở lượt trận mở màn, Cộng hòa Séc đã để thua đáng tiếc 1-2 trước đối thủ Hàn Quốc dù là những người vươn lên dẫn bàn trước. Tình cảnh của Nam Phi thì bi đát hơn rất nhiều. Họ phải trải qua một cơn ác mộng thực sự khi bị Mexico đánh bại với cách biệt 2-0 trong một trận đấu hỗn loạn, khiến đại diện châu Phi kết thúc trận đấu chỉ với 9 người trên sân.

Chính 2 tấm thẻ đỏ của Sphephelo Sithole và Themba Zwane ở trận gặp Mexico đã đẩy Nam Phi vào một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Việc mất đi hai trụ cột ở hàng tiền vệ và hậu vệ khiến đội bóng của HLV Hugo Broos vốn đã bị đánh giá thấp hơn nay càng thêm mỏng manh.

Ngược lại, Cộng hòa Séc bước vào trận đấu này với lực lượng sung mãn nhất và không ghi nhận bất kỳ ca chấn thương nào. Lực lượng tốt hơn, bản lĩnh thi đấu vững vàng hơn cho phép đại diện châu Âu được xem là ngồi "mâm trên".

Nhưng nhiều khả năng hôm nay họ sẽ chọn cách chơi nhún nhường. Vì Cộng hòa Séc không giỏi áp đặt thế trận. Đến San Marino vốn yếu bậc nhất thế giới mà Cộng hòa Séc cũng chỉ chật vật thắng 1-0 nên NHM có thể hiểu rằng nếu như chủ động chơi tấn công trước Nam Phi, Cộng hòa Séc sẽ tự phơi bày điểm yếu của mình cho đối thủ.

Thay vào đó, Cộng hòa Séc sẽ chọn chơi phòng ngự phản công. Trọng tâm của những pha phản công bên phía Cộng hòa Séc sẽ dồn cả vào chân sút Patrik Schick. Tiền đạo cắm này sẽ là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ đang phải chắp vá của Nam Phi.

Chỉ cần tuyến tiền vệ thực hiện tốt những đường chuyền chuyển đổi trạng thái, khả năng chạy chỗ và dứt điểm sắc bén của Schick sẽ trừng phạt đối phương. Về phía Nam Phi, mọi hy vọng kiểm soát thế trận của họ đều đặt lên vai Teboho Mokoena. Nếu Mokoena có thể quán xuyến được khu trung tuyến và tiếp đạn thành công cho Lyle Foster ở phía trên, Nam Phi mới có cơ hội tạo ra sóng gió.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này là cực kỳ gian nan khi anh phải đối đầu trực tiếp với một Tomas Soucek dày dặn kinh nghiệm và thi đấu đầy sức mạnh của Cộng hòa Séc.