World Cup 2026: Cuộc đua ‘Chiếc giày vàng’ hấp dẫn ngay từ vạch xuất phát

TPO - Messi khởi đầu World Cup 2026 bằng một cú hat-trick. Mbappe, Kane và Haaland cũng đồng loạt “khai hỏa” ngay ở lượt trận ra quân. Trong bối cảnh thể thức mới mang đến nhiều trận đấu và nhiều cơ hội ghi bàn hơn, cuộc đua Chiếc giày vàng đã sớm hấp dẫn ngay từ vạch xuất phát.

Những khẩu “thần công” đồng loạt khai hỏa

Chỉ sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026, cuộc đua Chiếc giày vàng - danh hiệu dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất - đã sớm nóng lên theo cách mà người hâm mộ mong đợi nhất.

Lionel Messi lập hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, trong khi Kylian Mbappe, Harry Kane và Erling Haaland đều ghi cú đúp để khẳng định vị thế của những ứng cử viên “giày vàng” hàng đầu. Nếu có một cái tên gây thất vọng, đó là Cristiano Ronaldo khi siêu sao này không thể ghi bàn trong trận hòa của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo.

Messi, Mbappe, Haaland và Kane đều đã ghi hơn 1 bàn mỗi người ngay trong trận ra quân.

Sự khởi đầu ấn tượng của hàng loạt chân sút hay nhất thế giới đang mở ra viễn cảnh về một trong những cuộc đua Chiếc giày vàng hấp dẫn nhất lịch sử World Cup. Trong nhiều kỳ giải gần đây, danh hiệu Vua phá lưới thường không chứng kiến quá nhiều ứng cử viên thực sự nổi bật cùng lúc.

Năm 2018, Harry Kane sớm tạo khoảng cách với phần còn lại và kết thúc giải đấu với 6 bàn thắng. Năm 2022, Mbappe giành Chiếc giày vàng với 8 pha lập công, trong đó có cú hat-trick ở trận chung kết. Tuy nhiên, World Cup 2026 đang cho thấy một bức tranh khác.

Messi bước vào giải đấu ở tuổi 38 nhưng vẫn duy trì khả năng tạo khác biệt đáng kinh ngạc. Hat-trick vào lưới Algeria không chỉ giúp anh dẫn đầu cuộc đua ghi bàn mà còn cho thấy nhà vô địch thế giới 2022 vẫn đủ khả năng định đoạt những trận cầu lớn.

Trong khi đó, Mbappe tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là một trong những cầu thủ có duyên với World Cup nhất lịch sử khi ghi cú đúp trong ngày ra quân của đội tuyển Pháp.

Kane và Haaland cũng không chịu kém cạnh khi cùng nổ súng hai lần, đưa cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 vào trạng thái giằng co ngay từ những ngày đầu tiên.

Điều đáng chú ý là cả 4 ngôi sao này đều đang bước vào giải đấu với phong độ rất cao ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Không ai trong số họ mang hình ảnh của một ứng cử viên chỉ được nhắc đến nhờ danh tiếng. Ngược lại, tất cả đều đang sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng sợ.

Mùa giải 2025/26, Harry Kane đã ghi 61 bàn chỉ sau 51 trận trên mọi đấu trường cho Bayern Munich, xô đổ hàng loạt kỷ lục ở giải đấu này cũng như ở đội bóng xứ Bavaria. Kylian Mbappe kém hơn một chút, cũng có trong tay 42 bàn sau 44 trận cho Real Madrid ở tất cả các chiến tuyến.

Trong khi đó, Erling Haaland đã 38 lần nổ súng cho Man City sau 52 trận mùa này. Xét riêng số bàn thắng, Messi là người có thành tích khiêm tốn nhất trong nhóm này ở cấp CLB mùa giải vừa qua, với chỉ 13 bàn sau 16 trận cho Inter Miami. Nhưng bù lại, siêu sao 38 tuổi lại kiến tạo cho đồng đội lập công tới 7 lần, tức bình quân anh ghi dấu giày vào 1,25 bàn mỗi trận.

Thể thức mới khiến cuộc đua thêm hấp dẫn

Nếu phong độ của các siêu sao là điều kiện cần, thì thể thức mới của World Cup 2026 có thể là điều kiện đủ để cuộc đua Chiếc giày vàng trở nên đặc biệt.

Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup được mở rộng lên 48 đội và có tổng cộng 104 trận đấu, nhiều hơn tới 40 trận so với World Cup 2022. Đội vô địch giờ đây phải trải qua thêm một vòng đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc các ngôi sao tấn công có thêm cơ hội tích lũy bàn thắng.

Harry Kane bật cao đánh đầu tung lưới Croatia trong trận đấu mà Anh và Croatia cống hiến tới 6 bàn thắng.

Sự mở rộng này cũng làm gia tăng số lượng những cặp đấu có chênh lệch trình độ tương đối lớn ở vòng bảng. Chiến thắng 7-1 của Đức trước Curacao hay trận thắng 5-1 của Thụy Điển trước Tunisia là những ví dụ cho thấy khoảng cách giữa các đội ở vòng bảng vẫn khá rộng.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia bóng đá hàng đầu từng nhận định World Cup 2026 là giải đấu có thể chứng kiến “nhiều bàn thắng hơn bao giờ hết”, đơn giản bởi số trận đấu tăng mạnh kéo theo cơ hội ghi bàn cũng tăng lên tương ứng.

Một yếu tố khác đang góp phần làm cuộc đua trở nên hấp dẫn là xu hướng thi đấu cởi mở của các đội. Thay vì toan tính thận trọng thường thấy ở lượt đầu tiên, nhiều trận đấu diễn ra với tốc độ cao và lối chơi “ăn miếng trả miếng” sòng phẳng giữa các đội.

Các đội bóng bị đánh giá thấp hơn cũng cho thấy tham vọng tạo dấu ấn thay vì chỉ tập trung phòng ngự để tìm kiếm một kết quả hòa, mà việc Nhật Bản xuất sắc hòa 2-2 với Hà Lan sau một cuộc rượt đuổi tỷ số rạng sáng 15/6 là minh chứng. Chính cách tiếp cận trận đấu cởi mở đó giúp những cầu thủ tấn công hàng đầu có thêm không gian để phát huy khả năng săn bàn.

Việc hàng loạt ứng cử viên lớn cùng khởi đầu thuận lợi, cộng với số trận đấu tăng lên đáng kể đang tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn thường lệ cho các chân sút tích lũy bàn thắng. Vậy đó có phải là cơ sở để hy vọng World Cup 2026 chứng kiến một kỷ lục ghi bàn mới?

Cho đến nay, kỷ lục 13 bàn thắng của Just Fontaine tại World Cup 1958 vẫn là cột mốc tồn tại gần 7 thập kỷ. Trong 6 kỳ World Cup gần nhất, Vua phá lưới trung bình chỉ ghi khoảng hơn 6 bàn thắng. Nhưng rất có thể, đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm, chủ nhân của Chiếc giày vàng World Cup chạm mốc 10 bàn thắng. Hãy cùng chờ xem!