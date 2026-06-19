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Thủ môn Vozinha được đoàn tụ cùng mẹ trước trận đối đầu Uruguay

Hương Ly

TPO - Từ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Cape Verde và FIFA, mẹ của thủ môn Vozinha đã hoàn tất thủ tục nhận visa khẩn cấp để đến Mỹ xem World Cup 2026.

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Vozinha là người hùng của Cape Verde ở trận ra quân.

Thủ môn tuyển Cape Verde, Vozinha, chuẩn bị đoàn tụ cùng mẹ ruột tại thành phố Miami (Mỹ) trước thềm trận đối đầu Uruguay ở lượt 2 vòng bảng World Cup 2026. Trước đó, Vozinha tiết lộ mẹ của anh phải ngậm ngùi bỏ lỡ trận ra quân lịch sử của con trai vì gặp trục trặc visa.

Câu chuyện cảm động của Vozinha đã truyền đến tai Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries. Ông Jeffries đã trao đổi trực tiếp với Ngoại trưởng Marco Rubio, đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ khẩn cấp để mẹ của Vozinha có visa.

Trên trang cá nhân, ông Jeffries thông báo mẹ của Vozinha đã hoàn tất thủ tục để được Mỹ cấp visa và miễn toàn bộ lệ phí theo đúng chính sách hiện hành. Ông Jeffries gửi lời cảm ơn đến Ngoại trưởng Rubio, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Cape Verde và FIFA vì đã chung tay phối hợp mang lại niềm vui cho gia đình thủ môn Vozinha.

"Không một người mẹ nào đáng bị tước đi cơ hội chứng kiến người con của mình làm nên lịch sử tại World Cup", ông Jeffries chia sẻ trên trang cá nhân. Hiện tại, quá trình sắp xếp chuyến bay đang được khẩn trương thực hiện để hai mẹ con sớm gặp mặt ở Miami. Sau đó, mẹ của Vozinha có mặt tại khán đài để xem Cape Verde đại chiến Uruguay.

Thủ môn Vozinha (tên thật Josimar Dias) thành hiện tượng toàn cầu sau khi góp công lớn giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha ở trận ra quân World Cup. Lão tướng 40 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua xuất thần, trong đó có 6 tình huống cản phá cơ hội có khả năng rất cao thành bàn thắng. Vozinha được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Sau trận, Vozinha rơi nước mắt. Anh tiết lộ không phải khóc vì màn trình diễn trước Tây Ban Nha, mà vì nghĩ về gia đình. Mẹ của anh không thể sang Mỹ để xem trận đấu để đời của Cape Verde. Ông và bà của anh, những người nuôi nấng Vozinha nên người, qua đời từ nhiều năm trước. Câu chuyện thủ môn 40 tuổi lần đầu dự World Cup trong đơn độc, không có gia đình bên cạnh đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Sau 3 ngày, trang Instagram của Vozinha nhận gần 14 triệu người theo dõi (tăng gần 500 lần). Rất nhiều nhãn hàng đã ngỏ lời hợp tác với thủ môn của Cape Verde, giúp giá trị thương hiệu của anh tăng lên hàng trăm lần.

Hương Ly
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