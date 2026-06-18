Chuyên gia Việt: Mexico vs Hàn Quốc - Lưỡng hổ giao tranh

TPO - Bảng A sẽ cực nóng bỏng với cuộc đối đầu giữa Mexico và Hàn Quốc. Dù nắm lợi thế chủ nhà, sẽ không dễ để Mexico giành 3 điểm trước đại diện châu Á.

Mexico nắm lợi thế chủ nhà trong cuộc đối đầu Hàn Quốc ở bảng A

"Với việc đang cùng được 3 điểm, cả Mexico và Hàn Quốc chắc chắn đều muốn có 3 điểm để sớm giành vé vào vòng sau. Mexico nắm lợi thế chủ nhà, phong độ ổn định nên nhiều khả năng sẽ chọn chơi tấn công, kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên Hàn Quốc không phải đối thủ yếu, họ giàu kinh nghiệm thi đấu World Cup và có nền tảng thể lực tốt nên sẽ không dễ chịu thua"-cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, tuyến giữa sẽ là điểm nóng của trận đấu nơi cầu thủ 2 đội tranh chấp quyết liệt và không ngại va chạm. Mexico có thể tận dụng các pha leo biên để tìm cơ hội xâm nhập vòng cấm Hàn Quốc. HLV Nguyễn Đức Thắng dự đoán Mexico có thể thắng 1-0 hoặc hai đội hoà không bàn thắng.

Nhận định về trận đấu này, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc chờ đợi Hàn Quốc có thể đứng vững trước Mexico. Theo ông Phúc, chơi trên sân nhà nên Mexico sẽ có thiên hướng tấn công mạnh mẽ.

"Hàn Quốc cần kiểm soát được tốt nhịp độ trận đấu, tránh bị cuốn theo lối đá của Mexico. Cầu thủ Hàn Quốc cũng phải giữ được cái đầu lạnh, tránh va chạm bất lợi sẽ dễ dẫn đến thẻ phạt. Mexico được đánh giá cao hơn nhưng tôi hy vọng Hàn Quốc có thể giành ít nhất 1 điểm. Việc ngược dòng đánh bại tuyển Czech cho thấy Hàn Quốc đủ bản lĩnh để đối đầu với các đối thủ trên cơ"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Ở cặp đấu còn lại của bảng A, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định Czech có thể thắng Nam Phi 1-0.

​