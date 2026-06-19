Trực tiếp Mexico vs Hàn Quốc, 8h00 ngày 19/6: Đại chiến không khoan nhượng

TPO - Mexico hừng hực khí thế sau khi thắng trận ra quân World Cup 2026. Nhưng Hàn Quốc cũng thắng CH Czech và sẵn sàng bước vào trận đấu tâm điểm này.

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Lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn thư hùng rực lửa nhằm phân định ngôi đầu giữa đồng chủ nhà Mexico và Hàn Quốc trên chảo lửa Estadio Guadalajara. Cả hai đội tuyển đều đang hừng hực khí thế và tràn đầy tự tin bước vào trận đấu bản lề này, sau khi cùng bỏ túi 3 điểm trọn vẹn ở ngày ra quân bằng những thế trận thuyết phục.

Thầy trò HLV Javier Aguirre đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp (thắng 7, hòa 2). Điểm tựa phòng ngự vững chắc cùng lợi thế sân nhà giúp siêu máy tính Opta đánh giá Mexico vượt trội hoàn toàn. Sau 25.000 lượt mô phỏng, đại diện Bắc Mỹ nắm giữ 48,8% cơ hội chiến thắng, bỏ xa tỷ lệ 24,8% của Hàn Quốc, trong khi kịch bản chia điểm chiếm 26,4% xác suất.

Tuy nhiên, Hàn Quốc dưới thời HLV Hong Myung-Bo cũng vừa chứng minh bản lĩnh đáng gờm của một ông lớn châu Á. "Các chiến binh Taegeuk" vừa lội ngược dòng đánh bại CH Czech 2-1 cực kỳ cảm xúc để kéo dài mạch toàn thắng lên con số 3. Cơ hội lọt vào vòng 32 đội của hai bên đều rất sáng sủa, với Mexico đạt tỷ lệ 98,5% và Hàn Quốc bám sát ở mức 94,3%.

Về lịch sử đối đầu, "El Tri" đang áp đảo hoàn toàn khi luôn bất bại trước Hàn Quốc suốt hai thập kỷ qua với 3 chiến thắng. Đại diện châu Á chưa từng ca khúc khải hoàn trước Mexico kể từ tháng 2/2006. Dẫu vậy, trận hòa 2-2 nghẹt thở hồi tháng 9/2025, nơi Mexico phải chật vật gỡ hòa ở phút 94, là minh chứng rõ nét cho thấy khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá đã bị thu hẹp đáng kể.

Bước vào trận quyết chiến, Mexico chịu tổn thất lớn khi trung vệ Cesar Montes vắng mặt do án treo giò. HLV Aguirre nhiều khả năng phải kéo đội trưởng đa năng Edson Alvarez lùi sâu đá cặp cùng Johan Vasquez. Trên hàng công, chấn thương nhẹ của Julian Quinones mở ra cơ hội cho Alexis Vega chuẩn bị sẵn sàng ở hành lang cánh.

Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc cũng thấp thỏm với tình hình thể lực của tiền vệ tấn công Bae Jun-Ho và trung vệ Kim Tae-Hyeon. Nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho hệ thống phòng ngự, Lee Gi-Hyuk dự kiến sẽ tiếp tục được tin tưởng để sát cánh cùng Kim Min-Jae và Lee Han-Beom ở tuyến dưới.