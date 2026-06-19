Canada hủy diệt Qatar 6-0

TPO - Tuyển Canada vừa thiết lập cột mốc lịch sử cho chính họ tại World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Qatar, nhưng niềm vui của đội chủ nhà không trọn vẹn.

Trong lượt trận thứ hai của bảng đấu, đoàn quân "Les Rouges" nghiền nát đối thủ đại diện châu Á trong một ngày thi đấu bùng nổ của hàng công. Tuy nhiên, bầu không khí ăn mừng chiến thắng của nước chủ nhà phải trầm lắng khi tiền vệ trụ cột của họ là Ismael Kone dính chấn thương đặc biệt nghiêm trọng.

Thế trận một chiều nhanh chóng được thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc nhờ sự cơ động của các mũi nhọn bên phía Canada. Phút 16, tiền đạo kỳ cựu Cyle Larin mở tỷ số bằng cú đá bồi cận thành quyết đoán sau. Canada duy trì áp lực trước khi Jonathan David nhân đôi cách biệt ở phút 29 bằng cú volley bóng sống đẹp mắt. Trước khi hiệp một khép lại, chính David tận dụng sai lầm phòng ngự để hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ thứ nhất, giúp Canada dẫn trước 3-0.

Cơn ác mộng của Qatar thực sự bắt đầu từ phút 33 khi Homam Ahmed nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi cố tình ngăn cản một cơ hội ghi bàn mười mươi của Tajon Buchanan sát vòng cấm. Ban đầu trọng tài rút thẻ vàng và thổi phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR, vị trí phạm lỗi được xác định lại ở ngoài vòng cấm, dẫn đến thay đổi án phạt thành thẻ đỏ trực tiếp.

Mọi toan tính chiến thuật của Qatar vỡ vụn từ sau tấm thẻ đỏ này.

Hiệp 2 khởi đầu bằng cơn ác mộng của Canada khi Ismael Kone va chạm với Assim Madibo. Tiền vệ người Canada đổ gục xuống sân đau đớn và phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng, thậm chí là những giọt nước mắt từ các đồng đội xung quanh. Với Qatar, đó cũng là bi kịch khi Madibo bị truất quyền thi đấu. Chỉ với 9 người, hy vọng gỡ hòa của đại diện châu Á đóng sập lại.

Cầu thủ Canada sốc với chấn thương của Kone.

Canada không gặp khó khăn để áp đặt thế trận và tìm thêm bàn khi chơi hơn 2 người Nathan Saliba, người vào sân thay cho Kone ở phút 59, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 chỉ sau 5 phút xuất hiện. Phút 75, áp lực dồn dập của Jacob Shaffelburg khiến hậu vệ Mohammed Manai bên phía Qatar lóng ngóng đốt lưới nhà.

Cơn mưa bàn thắng khép lại ở phút bù giờ thứ hai hiệp 2 khi David hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng đậm đà 6-0 cho Canada. Thay vì ăn mừng cuồng nhiệt, chân sút của Canada lại suy tư. Các cầu thủ Canada cũng muốn kết thúc sớm trận đấu để hướng đến Kona.

Các số liệu thống kê sau trận phản ánh sự áp đảo tuyệt đối của đại diện Bắc Mỹ. Canada cầm bóng 68% và tung đến 22 cú sút. Ngược lại, Qatar chịu trận hoàn toàn với vỏn vẹn 2 pha dứt điểm không trúng đích, cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở mức thấp kỷ lục 61%. Canada đã giành chiến thắng lịch sử và đặt một chân vào vòng knock-out World Cup 2026.

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