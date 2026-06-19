Thần đồng Manzambi toả sáng, Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia & Herzegovina

TPO - Johan Manzambi vào sân từ ghế dự bị và ghi liền hai bàn giúp Thụy Sĩ thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina ở lượt trận thứ hai tại bảng B World Cup 2026.

Manzambi ăn mừng bàn mở tỷ số.

Sau trận hòa 1-1 trước Qatar ở ngày ra quân, Thụy Sĩ đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Bosnia & Herzegovina 4-1 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026.

Bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm, Thụy Sĩ sớm kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành Bosnia. Tuy nhiên, hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đại diện Balkan khiến các pha lên bóng của thầy trò HLV Murat Yakin gặp nhiều khó khăn trong hiệp một.

Bosnia chủ động chơi thấp, tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Lão tướng Edin Dzeko là điểm nhấn đáng chú ý nhất trên hàng công khi có một số tình huống làm rối loạn hàng thủ Thụy Sĩ.

Sau giờ nghỉ, Bosnia tiếp tục chống đỡ sức ép nhưng bắt đầu bộc lộ dấu hiệu xuống sức. Đội bóng của HLV Sergej Barbarez liên tiếp phải nhận những thẻ vàng trong nỗ lực ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ.

Bước ngoặt đến ở phút 74. Chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, Johan Manzambi đã phá vỡ thế cân bằng bằng cú dứt điểm trong vòng cấm mở tỷ số. Thủ môn Nikola Vasilj chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.

Bàn thắng giúp Thụy Sĩ giải tỏa áp lực và chơi thanh thoát hơn. Tình thế của Bosnia càng trở nên khó khăn khi Tarik Muharemovic nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 80 sau pha phạm lỗi với Breel Embolo trong tình huống tiền đạo Thụy Sĩ có cơ hội đối mặt thủ môn.

Tận dụng lợi thế hơn người, Thụy Sĩ liên tiếp ghi thêm bàn thắng. Phút 86, Ruben Vargas dứt điểm chuẩn xác vào góc thấp nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha hãm thành liên tục.

Đến phút 90, Manzambi hoàn tất cú đúp bằng pha lập công sau đường kiến tạo của chính Vargas, gần như khép lại mọi hy vọng có điểm của Bosnia.

Dù vậy, Bosnia vẫn kịp ghi bàn danh dự ở những phút bù giờ. Cầu thủ vào sân thay người Ermin Mahmic tung cú vô-lê đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đại diện Balkan làm được. Ngay sau đó, Djibril Sow bị Amar Memic phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Thụy Sĩ hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, đội trưởng Granit Xhaka dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 4-1.

Với kết quả này, Thụy Sĩ có 4 điểm sau hai lượt trận và chỉ cần thêm một điểm trước Canada ở lượt cuối để rộng cửa giành vé vào vòng 1/32. Trong khi đó, Bosnia mới có 1 điểm và buộc phải đánh bại Qatar ở trận đấu cuối cùng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.